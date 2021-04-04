هذا هو الزمالك الذي نحبه ونحترمه.. مدحت العدل يشيد بأداء اللاعبين أمام المولودية





وقال مدحت العدل:" هذا هو ‫#الزمالك‬ الذي نحبه ونحترمه .. رجولة.. أداء .. إحساس بقيمة النادي والجماهير علي مستوي العالم العربي وأفريقيا .. مبروك للاعبين والمسئولين عن الفريق".









وفاز الزمالك على مولودية الجزائر بهدفين دون رد، في المواجهة التي أقيمت مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.





وأحيا الزمالك فرصة تأهله بعد هذا الفوز حيث رفع رصيده للنقطة 5 في المركز الثالث بالمجموعة، فيما توقف رصيد مولودية الجزائر عند 8 نقاط.





ويحتاج الزمالك لتحقيق الفوز في اللقاء المقبلة أمام تونجيث السنغالي وخسارة مولودية الجزائر أمام الترجي التونسي.





ومن المقرر أن تقام مباريات الجولة السادسة والأخيرة من تلك المجموعة، يوم السبت المقبل.

هذا هو #الزمالك الذي نحبه ونحترمه .. رجولة.. أداء .. إحساس بقيمة النادي والجماهير علي مستوي العالم العربي وأفريقيا .. مبروك للاعبين والمسئولين عن الفريق pic.twitter.com/yvO8afwn4r — MedhatELAdl (@ELAdlMedhat) April 3, 2021

نشر الدكتور مدحت العدل الكاتب والسيناريست تغريدة عبر حسابه الرسمى على تويتر عن الزمالك.