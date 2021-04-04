مدرب سيدات يد الأهلي: نستعد للدورة المجمعة بشكل خاص

أعرب يحيى يوسف المدير الفني لسيدات كرة اليد بالنادي الأهلي، عن سعادته بتتويج فريقه ببطولة دوري منطقة القاهرة ، على حساب نادي الشمس بنتيجة 22/19.





وقال يوسف لموقع "صدي اليلد": “أنا في غاية السعادة الآن بعد حصد هذه البطولة التي غابت عنا الموسم الماضي، وأشكر اللاعبات والجهاز الفني بالكامل على المجهود الكبير الذي بذلوه طوال البطولة.”





وأضاف: “اللاعبات لم تكن في تركيزها الكامل، بسبب تفكيرهم في مباريات الدورة المجمعة لبطولة الدوري وهي الأهم للفريق خلال المرحلة القادمة، وأيضًا كان هناك سوء توفيق للاعبات في إنهاء الهجمات بالشكل الأمثل.”





وتابع: “سأتحدث مع سندس حشانه محترفة الفريق خلال الأيام المقبلة بشأن تجديد تعاقدها مع الفريق، وسأطلب التعاقد مع محترفه أخرى إذا شاركنا في بطولة قارية.”





واستطرد يوسف: “نستعد للدورة المجمعة بشكل خاص، حيث سأعقد محاضرة فنية مع اللاعبات لتصحيح الأخطاء التي حدثت منهن، مع مشاهدة بعض الفيديوهات للثلاث فرق التي تنافسنا لمعرفة نقاط القوة والضعف، وبعدها سندخل معسكر مغلق في أكتوبر.”



