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مرأة

هل ينتقل فيروس كورونا عن طريق العين؟ اعرف الحقيقة

الأحد 04/أبريل/2021 - 10:02 ص
صدى البلد
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هاجر هانئ
قال الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة،إنه تم الكشف عن وجود فيروس كورونا في عينات مسحات من الدموع والملتحمة من أفراد مصابين بـ كوفيد -19، لكن حتى الآن العين أقل طريقة لانتقال فيروس كورونا شيوعًا.

وأضاف بدران في تصريحات لـ صدى البلد، أن هناك العديد من الأشخاص  يلمسون العين ويحكونها كثيرًا ، وإذا فرك المصاب بكورونا عينيه ثم لمس شخصًا آخر أو لمس سطحًا،يمكن أن يتسبب ذلك فى نقل العدوى لآخرين حيث  ينتقل الفيروس عبر القنوات الدمعية التي تربط العينين بالتجويف الأنفي وبالتالي تصيب خلايا الجهاز التنفسي .

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تبين حديثًا أن خلايا سطح العين تنتج أيضًا TMPRSS2 ، وهو إنزيم يساعد الفيروس على دخول الخلايا، الرقم الهيدروجيني (مقياس الحموضة) لفيروس "كورونا" يتوافق مع الرقم الهيدروجيني للدموع البشرية مما يسهل العدوى .

وأشار خبير المناعة، إلي أن القطيرات التنفسية  التي ينتجها الشخص المصاب تنقل مئات من الفيروسات التنفسية  التى تتناقل عن طريق السعال أو العطس أو حتى التحدث ، فى حالة أن مقدمة العين مكشوفة بشكل مباشر ، مثل الممرات الأنفية.

الأعراض:
احمرار العين 
التهاب الملتحمة 
حساسية العين خاصة للضوء ( رهاب الضوء ) عرض هام جدًا ، تم الإبلاغ عنه فى عدة حالات كانت ترفض إشعال المصابيح 
يمكن أن يؤدي التهاب الملتحمة إلى إفراز الدموع والشعور بجفاف وعدم راحة في العين.
وعادة، لا يتداخل ذلك بشكل كبير مع الإبصار ،لكن إذا تأثر الجزء الأمامي من الغشاء، الذي يقع أعلى البؤبؤ والقزحية (الجزء الملون من العين)، فقد يكون هناك بعض الضبابية في الرؤية.
 تدهور  الرؤية من أكثر المضاعفات شيوعًا، والرؤية تقل بسبب تلف الأوعية الدموية .

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