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مرأة

بمجوهرات لافتة.. وعد تتألق في أحدث ظهور لها

الأحد 04/أبريل/2021 - 08:26 ص
وعد
وعد
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة الخليجية وعد على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

وظهرت وعد في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانا طويلا ذا أكمام طويلة باللون الأسود الذي لا يحمل نقوشات والتطريزات، ونسقت معه حزاما عريضا باللون الأسود مما كشف عن رشاقتها.

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وانتعلت وعد حذاءً أنيقا ذا كعب عال، تزينت بمجموعة من المجوهرات اللافتة مما منحها إطلالة متكاملة، وقد نالت إطلالة وعد إعجاب متابعيها على الأنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت وعد على خصلات شعرها البني المموج المنسدل على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة و المتناسقة مع لون بشرتها.

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