رفع قمامة وصيانة كشافات وإلزام الحنطور بالبامبرز فى الأقصر

تفقد العميد طارق لطفى رئيس مدينة الأقصر أعمال النظافة العامة ورفع القمامة وصيانة كشافات الإنارة ورفع الإشغالات بطريق المطار والجزر الوسطى بحي المطار ونظافة سوق سافوي وغسيل كورنيش النيل وغسيل حاويات القمامة بالمواد المطهرة بمنطقة حي وسط وجنوب بطول الكورنيش.





كما قام لطفي، بالمرور على منطقة الحزام الأخضر ونجع بدران والنجع الطويل بمنطقة حي شمال، وذلك لمتابعة أعمال رفع مخلفات القمامة والتراكمات أول بأول عن جميع الأحياء بمدينة الأقصر، والوقوف على مدى انتظام العمل وتنفيذ التكليفات بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات والأتربة من الشوارع والميادين.





وشدد "لطفى"، خلال الجولة على سائقي عربات الحنطور بالالتزام بوضع "بامبرز الخيول" وعدم القاء الروث والحشائش في الطرقات والوقوف في الأماكن المخصصة لهم لضمان تحقيق السيولة المرورية وعدم إعاقة الطرق والقضاء على الاختناقات المرورية.



