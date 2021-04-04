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أخبار العالم

السعودية.. سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة في هذه المناطق

الأحد 04/أبريل/2021 - 08:37 ص
السعودية
السعودية
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أمينة الدسوقي

توقّع المركز الوطني للأرصاد السعودي، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطًا لرياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الشرقية، الرياض، نجران، المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة)، 


فيما تكون السماء غائمة جزئيًا على شرق المملكة ووسطها والمرتفعات الجنوبية الغربية؛ قد تتخللها سحب رعدية ممطرة.

وأشار التقرير وفقا ما ذكرته سبق إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة تصل إلى 55 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أكثر من مترين ونصف على الجزء الأوسط.


كما توقع التقرير أن تكون حالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20 - 50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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