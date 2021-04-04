رقم قياسي .. 161 مليونًا يتلقون لقاح كورونا في أمريكا

تلقى أكثر من 161 مليون أمريكي جرعة لقاح Covid-19 ، وفقًا للبيانات التي نشرتها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، بحسب سي إن إن.









ذكر مركز السيطرة على الأمراض أن 161،688،422 جرعة مُعطاة للسكان، ما يمثل حوالي 77.8٪ من 207،866،645 جرعة تم توزيعها في وقت سابق.





وتم انجاز 4081،959 جرعة خلال الساعات الماضية، خلال متوسط ​​سبعة أيام بنحو 3072.527 جرعة في اليوم.





وأظهرت بيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، أنه من بين 104 ملايين شخص تلقوا جرعة واحدة على الأقل ، تم تطعيم أكثر من 59 مليونًا بشكل كامل.





تم إعطاء أكثر من 4 ملايين شخص جرعة من لقاح فيروس كورونا خلال اليوم الماضي في الولايات المتحدة ، مسجلة بذلك رقمًا قياسيًا جديدًا.





وعلق الدكتور سايروس شاهبار ، مدير بيانات الخاصة Covid-19 في البيت الأبيض ، على ذلك على تويتر ، محتفلًا بالأرقام.





قال" الملايين يتجمعون لتسريع تقدمنا ​​نحو السيطرة على الوباء! ".



