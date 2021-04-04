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القاهرة تسجل 27.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد

الأحد 04/أبريل/2021 - 08:45 ص
درجات الحرارة
درجات الحرارة
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شيرين عادل
استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 4-4- 2021، في القاهرة والمحافظات.


وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم، طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة تنشط أحيانا، مائل للبرودة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية، معتدل على جنوب سيناء والرياح نشطة، وطقس لطيف على شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد.


وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:
درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 12 والعظمى 27 
 
درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 11 والعظمى 23
 
درجات الحرارة فى السويس  الصغرى  11 والعظمى 22

درجات الحرارة فى دمنهور  12 والعظمى 22
 
درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 13والعظمى 21
 
درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 12العظمى 20
 
درجات الحرارة فى مطروح  12والعظمى 21
 
درجات الحرارة فى السلوم  11والعظمى 23
 
درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى  11 والعظمى 21
 
درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 13 العظمى 21
 
درجات الحرارة فى دمياط  14 والعظمى 20
 
درجات الحرارة فى الزقازيق 12 والعظمى 21
 
درجات الحرارة فى الإسماعيلية  11 والعظمى 21
 
درجات الحرارة فى العريش 12 والعظمى 19
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