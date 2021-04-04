ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

إلهام شاهين لـ صدى البلد: ردود الأفعال على حتة منى أثرت فيا .. وأشجع دراما الـ 5 حلقات

الأحد 04/أبريل/2021 - 10:26 ص
إلهام شاهين
إلهام شاهين
Advertisements
شروق حمدى
حققت حكاية حتة منى للنجمة إلهام شاهين نجاحا كبيرا بعد عرضها الأيام القليلة الماضية عبر فضائية CBC.

وقالت إلهام شاهين، فى تصريح خاص لـ صدى البلد، إنها سعيدة جدا بردود فعل الجمهور حول قضايا المسلسل،  مشيرة إلى أنها تعتبر هذه الردود من أكثر الردود التى أثرت فيها في حياتها.

وأضافت إلهام شاهين: حكاية حتة منى لا تحتمل أكثر من 5 حلقات، وأنا أشجع هذا الأسلوب من المسلسلات لأنه بيقدم العمل بطريقة مكثفة وسريعة ولا يشعر المشاهد بالملل.

وقدمت إلهام شاهين شخصية حياة ضمن أحداث حكاية "حتة منى" والتى  تتعرض للخيانة من قِبل زوجها وحبيب عمرها، ربما الملل هو السبب أو العمر، لتجسّد لنا المرأة التي لا يمكنها أن تتجاوز الأمر وترضى به، وأن الطلاق هو الحل الأمثل، بدلًا من الحياة مع رجل يدعي حبها.

وبعد الوقت تواجه حياة مرض السرطان، لتحارب مع نفسها التغيّرات التي تحدث في جسدها، ومع ذلك تصر على الطلاق، ولكن هنا يظهر الحب الدفين في زوجها، والذي لم يتخيل أبدًا الحياة بدونها، فتعود العلاقة أقوى مما كانت عليه.

ويشارك النجمة في بطولة المسلسل النجوم أحمد وفيق، إيناس كامل، مؤمن نور، نهال عنبر وسارة الشامي، وهو من تأليف شهيرة سلام، إنتاج سينرجي تامر مرسي ومها سليم، وللمخرج حسام علي.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

زى القمر .. الهام شاهين تروج لـ مسلسلها الجديد | شاهد

تفاصيل دور إلهام شاهين في مسلسل زي القمر

شاهد.. سارة الشامي وإلهام شاهين تتألقان في أحدث ظهور لهما

رغم خيانة جوزها لكن عارفة الأصول.. إلهام شاهين تروج لمسلسل زي القمر

بإطلالة جريئة.. إلهام شاهين تروج للحلقة الأخيرة من مسلسل زي القمر

أشكركم جميعا وبحبكم .. إلهام شاهين توجه رسالة للقائمين على مسلسل زي القمر

ترشيحاتنا

هل تصح صلاة المرأة بالنقاب أم يشترط رفعه عن الوجه ؟

بعد تألقها في الحفل.. تفاصيل إطلالة نيللي كريم بـ موكب المومياوات

بعد حادثة كلبي ليدي جاجا.. سرقة كلب أليف بسعر خيالي تحت تهديد السلاح

بيان عاجل للرئاسة اللبنانية بشأن الأردن وقرارات الملك عبد الله

الأهلي يتدرب بدون راحة استعدادا لـ سيمبا التنزاني

أخ وأخته.. عارضان بموكب المومياوات الملكية: ازددنا فخرًا بهويتنا المصرية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تألقها في حفل موكب نقل المومياوات... 10 صور تكشف عن أناقة فساتين يسرا

بعد حادثة كلبي ليدي جاجا.. سرقة كلب أليف بسعر خيالي تحت تهديد السلاح

هل ينتقل فيروس كورونا عن طريق العين؟ اعرف الحقيقة