إلهام شاهين لـ صدى البلد: ردود الأفعال على حتة منى أثرت فيا .. وأشجع دراما الـ 5 حلقات

حققت حكاية حتة منى للنجمة إلهام شاهين نجاحا كبيرا بعد عرضها الأيام القليلة الماضية عبر فضائية CBC.





وقالت إلهام شاهين، فى تصريح خاص لـ صدى البلد، إنها سعيدة جدا بردود فعل الجمهور حول قضايا المسلسل، مشيرة إلى أنها تعتبر هذه الردود من أكثر الردود التى أثرت فيها في حياتها.





وأضافت إلهام شاهين: حكاية حتة منى لا تحتمل أكثر من 5 حلقات، وأنا أشجع هذا الأسلوب من المسلسلات لأنه بيقدم العمل بطريقة مكثفة وسريعة ولا يشعر المشاهد بالملل.





وقدمت إلهام شاهين شخصية حياة ضمن أحداث حكاية "حتة منى" والتى تتعرض للخيانة من قِبل زوجها وحبيب عمرها، ربما الملل هو السبب أو العمر، لتجسّد لنا المرأة التي لا يمكنها أن تتجاوز الأمر وترضى به، وأن الطلاق هو الحل الأمثل، بدلًا من الحياة مع رجل يدعي حبها.





وبعد الوقت تواجه حياة مرض السرطان، لتحارب مع نفسها التغيّرات التي تحدث في جسدها، ومع ذلك تصر على الطلاق، ولكن هنا يظهر الحب الدفين في زوجها، والذي لم يتخيل أبدًا الحياة بدونها، فتعود العلاقة أقوى مما كانت عليه.





ويشارك النجمة في بطولة المسلسل النجوم أحمد وفيق، إيناس كامل، مؤمن نور، نهال عنبر وسارة الشامي، وهو من تأليف شهيرة سلام، إنتاج سينرجي تامر مرسي ومها سليم، وللمخرج حسام علي.