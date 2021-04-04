موكب المومياوات الملكية يبهر العالم ويكسو شوارع القاهرة بالبهجة.. يتصدر نشرة صباح البلد

استعرض برنامج "صباح البلد"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات وعناوين الصحف الصادرة اليوم، الأحد ، 4-4-2021.
صدى البلد :
الفراعنة أحياء .. صحيفة إسبانية : موكب المومياوات الملكية يبهر العالم ويكسو شوارع القاهرة بالبهجة .
وكالة روسية : مصر نظمت موكبا ملكيا مذهلا فى شوارع القاهرة .
مجلة فرنسية : موكب المومياوات الملكية مشهد فرعونى مبهر.
الأهرام
رئيس البرلمان العربى : موكب نقل المومياوات الملكية يعكس مكانة " مصر الحضارة " دوليا ..
المصرى اليوم
اكتمال عبور السفن المنتظرة فى قناة السويس .
الشروق :
أبو الغيط يؤكد التضامن مع الأردن فى الحفاظ على أمنه واستقراره .
أخبار اليوم :
اليوم .. وزير التعليم يحسم ضوابط حضور الطلاب والتقييم فى شهر رمضان .
الوطن
الصحة : تسجيل 710 إصابات جديدة بكورونا و 36 حالة وفاة .
روسيا اليوم
مجلس التعاون الخليجى : نقف مع قيادة الأردن وكل إجراءاتها لحفظ أمن المملكة .
سكاى نيوز
مصادر أمنية تتعرف على منفذ هجوم الكونجرس .