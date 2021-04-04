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موكب المومياوات الملكية يبهر العالم ويكسو شوارع القاهرة بالبهجة.. يتصدر نشرة صباح البلد

الأحد 04/أبريل/2021 - 09:32 ص
نشرة صباح البلد
نشرة صباح البلد
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شيرين عادل
استعرض برنامج "صباح البلد"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات وعناوين الصحف الصادرة اليوم، الأحد  ، 4-4-2021.

صدى البلد : 

الفراعنة أحياء .. صحيفة إسبانية : موكب المومياوات الملكية يبهر العالم ويكسو شوارع القاهرة بالبهجة . 

وكالة روسية : مصر نظمت موكبا ملكيا مذهلا فى شوارع القاهرة . 

مجلة فرنسية : موكب المومياوات الملكية مشهد فرعونى مبهر.

الأهرام 

رئيس البرلمان العربى : موكب نقل المومياوات الملكية يعكس مكانة " مصر الحضارة " دوليا .. 

المصرى اليوم 

اكتمال عبور السفن المنتظرة فى قناة السويس  . 


الشروق : 


أبو الغيط يؤكد التضامن مع الأردن فى الحفاظ على أمنه واستقراره . 

أخبار اليوم : 

اليوم .. وزير التعليم يحسم ضوابط حضور الطلاب والتقييم فى شهر رمضان . 

الوطن

الصحة : تسجيل 710 إصابات جديدة بكورونا و 36 حالة وفاة . 


روسيا اليوم 

مجلس التعاون الخليجى : نقف مع قيادة الأردن وكل إجراءاتها لحفظ أمن المملكة . 


سكاى نيوز 

مصادر أمنية تتعرف على منفذ هجوم الكونجرس . 
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