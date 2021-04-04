موكب المومياوات الملكية يبهر العالم ويكسو شوارع القاهرة بالبهجة.. يتصدر نشرة صباح البلد

استعرض برنامج "صباح البلد"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات وعناوين الصحف الصادرة اليوم، الأحد ، 4-4-2021.





صدى البلد :





الفراعنة أحياء .. صحيفة إسبانية : موكب المومياوات الملكية يبهر العالم ويكسو شوارع القاهرة بالبهجة .





وكالة روسية : مصر نظمت موكبا ملكيا مذهلا فى شوارع القاهرة .





مجلة فرنسية : موكب المومياوات الملكية مشهد فرعونى مبهر.





الأهرام





رئيس البرلمان العربى : موكب نقل المومياوات الملكية يعكس مكانة " مصر الحضارة " دوليا ..





المصرى اليوم





اكتمال عبور السفن المنتظرة فى قناة السويس .









الشروق :









أبو الغيط يؤكد التضامن مع الأردن فى الحفاظ على أمنه واستقراره .





أخبار اليوم :





اليوم .. وزير التعليم يحسم ضوابط حضور الطلاب والتقييم فى شهر رمضان .





الوطن





الصحة : تسجيل 710 إصابات جديدة بكورونا و 36 حالة وفاة .









روسيا اليوم





مجلس التعاون الخليجى : نقف مع قيادة الأردن وكل إجراءاتها لحفظ أمن المملكة .









سكاى نيوز





مصادر أمنية تتعرف على منفذ هجوم الكونجرس .