نشرة المرأة والصحة.. 9 نصائح للوقاية من حب الشباب.. وحقيقة انتقال فيروس كورونا عن طريق العين

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية في مجالي المرأة والصحة، نستعرض أبرزها على النحو التالي:





قال الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة،إنه تم الكشف عن وجود فيروس كورونا في عينات مسحات من الدموع والملتحمة من أفراد مصابين بـ كوفيد -19، لكن حتى الآن العين أقل طريقة لانتقال فيروس كورونا شيوعًا.





يعاني الكثير من الآباء والأمهات حول فكرة تعليم الأطفال الصيام خاصة أن الأجيال الجديدة تتسم بكثرة المجادلة "اللماضة" وليس من السهل إقناعهم بشئ ضد رغباتهم.





تُعرف العيون الغارقة باسم تجاويف الحوض المسيل للدموع أو العيون الهيكلية، في هذه الحالة ، يبدو الجلد حول عينيك غائرًا أو مشدودًا إلى الداخل، تنحسر مقلة العين في تجويف العين ، مما يجعل العين تبدو ثقيلة ومرهقة وجوفاء، إنها مشكلة تجميلية تجعلك تبدو أكبر سنًا بمظهر غير طبيعي إلى حد ما، ويرجع ذلك للكثير من الأسباب.

غسل الوجه مرتين يوميا.. 9 نصائح للوقاية من حب الشباب تتخوف بعض الفتيات من الإصابة بحب الشباب،الذي يسبب تشوه الوجه والجسم.. يمكنك اتباع أفضل النصائح التالية للوقاية من حب الشباب.

3 أسباب لظهور حب الشباب على الذقن

البثور على الذقن شائعة جدًا وتظهر بسبب اختلال التوازن الهرموني في الجسم. تبدو مشوهة ومؤلمة إذا فما هى أسباب ظهور حب الشباب على الذقن لتفاديها.

























