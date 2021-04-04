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رياضة

مدرب حراس المنتخب السابق عن موكب المومياوات الملكية: تحيا مصر أم الدنيا

الأحد 04/أبريل/2021 - 09:59 ص
صدى البلد
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يسرى غازى

أكد فكرى صالح مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق أن تنظيم موكب إنتقال المومياوات الملكي أمس السبت مبهر وان مصر ستبقى قد الدنيا بفضل سواعد ابناءها المخلصين.

وقال مدرب حراس منتخب مصر السابق فى تصريحات له:
لو لم اكن مصريا لوددت ان اكون مصريا٠ وتحيا مصر ام الدنيا  والتى ستبقى قد الدنيا بفضل سواعد ابناءها المخلصين ٠  والحمد لله داءما وابدا.

يذكر ان مصر نظمت أمس السبت احتفالية عالمية تليق بحجم وقيمة المومياوات الملكية التي تقوم مصر بنقلها إلى متحف الحضارة، وبأعظم حضارة شهدتها البشرية، وشارك فى هذا الاحتفال الرئيس عبد الفتح السيسي ووزير الاثار المصرى خالد عناني و عدد كبير من فنانين مصر من بينهم كريم عبد العزيز وأحمد عز واحمد حلمى واحمد السقا ومنى زكى ويسرا وهند صبرى وخالد النبوى وامينة خليل وآسر ياسين وحسين فهمى .

وبدأ الاحتفال بفيلم تسجيلي بعنوان «مصر الحضارة» بمشاركة الفنان خالد النبوي،وذلك بعد تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي وافتتاحه لمتحف الحضارة بالفسطاط، واستماعه لشرحًا تفصيليًا لمتحويات المتحف، وبعد ذلك قامت الفرق الاستعراضية باستعراضات أمام عدد من الأماكن الأثرية الهامة، من أمام المتحف الكبير، سفح الاهرامات، معبد حتشبسوت، ومعبد الدير البحري بالأقصرعلى الانغام الفرعونية القديمة.

ومن ثم بدأت المومياوات الملكية رحلتها الذهبية نحو متحف الحضارة بالفسطاط على العجلات الحربية، ومر الموكب الملكي بميدان التحرير وسط إضاءات مبهرة للمسلة والكباش الأربعة، وعزفت الموسيقات العسكرية مقطوعات رائعة احتفالًا بهم.
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