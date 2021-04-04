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مدرس تصميم تكشف كواليس الرسومات على الجدران لموكب الملوك والملكات

الأحد 04/أبريل/2021 - 09:36 ص
موكب المومياوات
موكب المومياوات
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ياسمين القصاص
قالت الدكتورة دينا فكري، مدرس التصميم الداخلي والأساسي بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، إن كلية الفنون التطبيقية شاركت بـ 50 طالباً في موكب نقل الملوك والملكات بالأمس، حيث إنهم قاموا بتجميل 25 متراً من الخرسانة، خلال فترة تصل إلى أسبوعين عمل متواصل، فكانوا هؤلاء الطلبة يشعرون بسعادة كبيرة وشرف كبير لمشاركتهم في مثل هذا الحدث.

وأضافت "مدرس التصميم الداخلي والأساسي"، عبر مكالمتها الهاتفية في برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي ام سى"، أنه أثناء عمل هؤلاء الطلاب على الجدران كان يمر عليهم كل من رئيس الجامعة وعدد من الوزراء، حيث كان ذلك الأمر حافزا كبيرا لهم في انجاز تلك الجدران في ابهي صورة.

وأشارت إلى أنه أثناء عملهم بالشارع ورسم الجدران شهدوا العديد من التعليقات الايجابية من المارة المصريين بالشارع، معقبة: "يوجد العديد من المارة يهتفون لهم في الشارع الله ينور يا فنانين، كما أنه اتى العديد لأخذ الصور التذكارية معهم جانب عملهم"، مكملة أن المنظومة كانت رائعة سواء من طلاب أو أساتذة جامعة أو شعب.

وأكدت أن جميع الرسومات على الجدران التى مر عليها موكب الملوك والملكات بالأمس كان يعد ويجهز من شهر مارس 2020، ومازالت الالوان محتفظة بزهوتها وجمالها، بالرغم من أنها تعرضت للأمطار أكثر من مرة.

وأوضحت أنهم حرصوا على استخدام الوان ثابتة في تلك الرسومات، لكي تستمر كما هي ثابتة لأطول فترة ممكنة، قائلة "هنكون موجودين لترميمها وصيانتها وتجديدها.
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