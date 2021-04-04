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رياضة

اسلام الشاطر يعرب عن سعادته بـ موكب المومياوات الملكية: فخور ببلدي

الأحد 04/أبريل/2021 - 09:40 ص
موكب المومياوات الملكي
موكب المومياوات الملكي
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يسرى غازى
أعرب اسلام الشاطر نجم النادى الأهلي السابق عن الفخر بتنظيم موكب إنتقال المومياوات الملكي أمس السبت 

وقال نجم الاهلي السابق فى تصريحات له: إيه الجمال والحلاوة والروعة والعظمة دي فخور ببلدي وفخور بكل القائمين علي هذا العمل الرائع ... تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر .

يذكر ان مصر نظمت أمس السبت احتفالية عالمية تليق بحجم وقيمة المومياوات الملكية التي تقوم مصر بنقلها إلى متحف الحضارة، وبأعظم حضارة شهدتها البشرية، وشارك فى هذا الاحتفال الرئيس عبد الفتح السيسي ووزير الاثار المصرى خالد عناني و عدد كبير من فنانين مصر من بينهم كريم عبد العزيز وأحمد عز واحمد حلمى واحمد السقا ومنى زكى ويسرا وهند صبرى وخالد النبوى وامينة خليل وآسر ياسين وحسين فهمى .

وبدأ الاحتفال بفيلم تسجيلي بعنوان «مصر الحضارة» بمشاركة الفنان خالد النبوي،وذلك بعد تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي وافتتاحه لمتحف الحضارة بالفسطاط، واستماعه لشرحًا تفصيليًا لمتحويات المتحف، وبعد ذلك قامت الفرق الاستعراضية باستعراضات أمام عدد من الأماكن الأثرية الهامة، من أمام المتحف الكبير، سفح الاهرامات، معبد حتشبسوت، ومعبد الدير البحري بالأقصرعلى الانغام الفرعونية القديمة.

ومن ثم بدأت المومياوات الملكية رحلتها الذهبية نحو متحف الحضارة بالفسطاط على العجلات الحربية، ومر الموكب الملكي بميدان التحرير وسط إضاءات مبهرة للمسلة والكباش الأربعة، وعزفت الموسيقات العسكرية مقطوعات رائعة احتفالًا بهم.
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