نجوم الرياضة عن احتفالية نقل المومياوات الملكية: فخورون بمصر وشكرا يا ريس

نظمت مصر أمس السبت احتفالية عالمية تليق بحجم وقيمة المومياوات الملكية التي تقوم مصر بنقلها إلى متحف الحضارة، وبأعظم حضارة شهدتها البشرية.





وشارك فى هذا الاحتفال الرئيس عبد الفتح السيسي ووزير الآثار المصرى خالد عناني و عدد كبير من فنانين مصر من بينهم كريم عبد العزيز وأحمد عز وأحمد حلمى وأحمد السقا ومنى زكى ويسرا وهند صبرى وخالد النبوى وأمينة خليل وآسر ياسين وحسين فهمى.





ولاقى تنظيم احتفالية نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة إشادة واسعة من جانب نجوم الرياضة.





فى البداية وجه عمرو وهبي المدير التنفيذي لشركة بريزنتيشين الراعية لاتحاد الكرة الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد خروج تنظيم موكب إنتقال المومياوات الملكي أمس السبت فى أبهى صورة وقال :

هو احنا جوانا كل ده...طب احنا كنا فين طول السنين اللى فاتوا... اشكرك ياريس انك قدرت تطلع كل الحاجات دى... يارب نكمل كده فى كل حاجة...بجد احنا نقدر.





وأعرب إسلام الشاطر نجم النادى الأهلي السابق سعادته بالحدث التاريخي وقال:

ايه الجمال والحلاوه والروعه والعظمه دي فخور ببلدي وفخور بكل القائمين علي هذا العمل الرائع ... تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر .





من جانبه أكد صبرى سراج عضو مجلس إدارة نادى الزمالك السابق أن تنظيم موكب إنتقال المومياوات الملكي أمس السبت يجعل المصريين يشعرون بالفخر وقال :

أنا مش عارف أنام من فرحتي وإعجابي بالحدث الفريد و العالمي موكب ملوك و ملكات مصر حاسس بفخر بأني مصري له كل هذا التاريخ و العظمة خايف أنام ليكون حلم جميل و أصحي منه.





أضاف: شكرًا لكل شخص وضع بصمة في هذا الحلم الجميل .. و لا يفوتني إعجابي بمشية السيد الرئيس بخطي الواثق بالله .





فيما أكد فكرى صالح مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق أن تنظيم موكب إنتقال المومياوات الملكي أمس السبت مبهر وان مصر ستبقى قد الدنيا بفضل سواعد ابناءها المخلصين وقال:

لو لم اكن مصريا لوددت ان اكون مصريا٠ وتحيا مصر ام الدنيا والتى ستبقى قد الدنيا بفضل سواعد ابناءها المخلصين ٠ والحمد لله داءما وابدا.





وأشاد الدكتور أحمد عبدالله نجم نادى الزمالك السابق بالتنظيم المبهر لموكب إنتقال المومياوات الملكي أمس السبت وقال:

دي حكاية شعب و ارض و ناس.....و وطن دايما ٌ مرفوع الراس..و حيفضل كدا لما شاء الله..





أضاف: دي حكاية قديمة بقالها سنين ...و حتفضل عايشة ليوم الدين ...و اللي يقول غير كدا اتحداه .





وأعرب سمير عثمان رئيس لجنة الحكام السابق عن سعادته بموكب إنتقال المومياوات الملكي أمس السبت وقال::

بلادي بلادي لكي حبي و فؤادي.





وقالت منى عطالله المحكمة الدولية أن موكب إنتقال المومياوات الملكي أمس السبت أبهر العالم أجمع.





واضافت منى عطالله فى تصريحات لها::

لحظه انطلاق موكب المومياوات الملكيه

مصر أتت ثم أتى بعدها التاريخ ، عرض تاريخى استعراض جميل وحقنا نفتخر بحضارتنا وتاريخنا.





تابعت: الحضاره المصريه أبهرت العالم بتطورها العلمى والفلكى والدينى والثقافى .. هى مصر أرض النيل والحضاره والاديان السماوية.





وأشاد ياسر عبدالرؤوف الخبير التحكيمي بخروج موكب إنتقال المومياوات الملكي أمس السبت فى ابهي صوره وقال :

أما حد يسألك طيب المصريين القدماء عملوا كل ده انت بقي يا مصرى يا حديث عملت ايه؟

رد وقوله هو مين فى البشريه عمل زيهم ولا حيعمل زيهم؟؟!!.





أضاف: عرفتوا بقي فى 2011 كان يهمهم اوى اقتحام المتحف ليه ؟؟

عرفتوا ليه حرقوا المجمع العلمى؟؟

احنا مصر احنا التاريخ احنا اصل الحضارات ..انتم مين!!





وعلق الدكتور محمد فضل الله المستشار الاستراتيجي الرياضي الدولى على موكب إنتقال المومياوات الملكي أمس السبت وقال:

من المتحف المصرى إلى المتحف القومى للحضاره حدثٌ عالمى يدعو للفخر والعظمة وتصدير دولى لصورة ذهنية رائعة عن مصر.





بينما تقدم مجلس إدارة شركة ستادات الوطنية، للمنشآت الرياضية، بالتهانى القلبية، لكافة مؤسسات الدولة على النجاح المبهر في تنظيم حدث نقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير إلى متحف الحضارة بالفسطاط.





وأكد مجلس الإدارة أن مؤسسات الدولة استطاعت أن تروج لهذا الحدث الفريد، عالميا، وصار حديث معظم وسائل الإعلام الكبرى، ومتابعة حثيثة من الملايين من جميع أنحاء العالم، للحدث عبر شاشات أكثر من 400 قناة فضائية دولية، ما يعد ترويجا للسياحة المصرية، وتعبيرا عن قوتها الناعمة.





وأوضح مجلس إدارة شركة ستادات، أن حدث نقل المومياوات الملكية يثبت للعالم أن مصر تتمتع بمكانة كبرى، كصاحبة حضارة عظيمة، وقدرة مدهشة على تنظيم الأحداث والفعاليات الكبرى، بنجاح، وإخراجه بشكل ينال اعجاب واحترام كل من يتابعه.



