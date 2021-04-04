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مرأة

بعد تألقها في حفل موكب نقل المومياوات... 10 صور تكشف عن أناقة فساتين يسرا

الأحد 04/أبريل/2021 - 11:02 ص
يسرا
يسرا
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هاجر هانئ
تصدرت الفنانة يسرا مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية و ذلك بعدما شاركت في حفل موكب نقل المومياوات الملكية مساء أمس.

تألقت  يسرا  في الحفل بإطلالة أنيقة و مميزة كشفت عن ذوقها الرفيع، حيث شاركت متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بتفاصيل إطلالتها حفل موكب نقل المومياوات.

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ظهرت يسرا بإطلالة من أختيار الأستايليت مي جلال ، حيث أرتدت فستان أبيض مستوحي من الأزياء الفرعونية و هو ما تناسب مع الحدث، وقد حمل التصميم توقيع مصمم الأزياء اللبناني طوني ورد.

تزينت يسرا بمجموعة من المجوهرات الملفتة التي حملت توقيع Dima Jewellery ، ووضعت لها خبيرة التجميل دينا ديمتري مكياجا غير تقليديا و متناسقا مع إطلالتها، بدت يسرا بخصلات شعرها الأشقر المنسدله على كتفيها من أنامل مصفف الشعر .

ولم تكن هذه المرة الأولي التي تبهر يسرا متابعيها و جمهورها بحضورها اللافت أو إطلالتها المميزة، فقد أعتادت على أختيار إطلالات و الأزياء التي تظهر في مختلف المناسبات بعناية شديدة وهو ما يميزها عن غيرها من النجمات.

لذا نعرض لكم فيما يلي مجموعة من الصور التي تكشف عن أناقة و جمال فساتين يسرا....



بعد تألقها في حفل موكب نقل المومياوات... 10 صور تكشف عن أناقة فساتين يسرا
بعد تألقها في حفل موكب نقل المومياوات... 10 صور تكشف عن أناقة فساتين يسرا
بعد تألقها في حفل موكب نقل المومياوات... 10 صور تكشف عن أناقة فساتين يسرا
بعد تألقها في حفل موكب نقل المومياوات... 10 صور تكشف عن أناقة فساتين يسرا
بعد تألقها في حفل موكب نقل المومياوات... 10 صور تكشف عن أناقة فساتين يسرا
بعد تألقها في حفل موكب نقل المومياوات... 10 صور تكشف عن أناقة فساتين يسرا
بعد تألقها في حفل موكب نقل المومياوات... 10 صور تكشف عن أناقة فساتين يسرا
بعد تألقها في حفل موكب نقل المومياوات... 10 صور تكشف عن أناقة فساتين يسرا
بعد تألقها في حفل موكب نقل المومياوات... 10 صور تكشف عن أناقة فساتين يسرا
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