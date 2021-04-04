بعد تألقها في حفل موكب نقل المومياوات... 10 صور تكشف عن أناقة فساتين يسرا

تصدرت الفنانة يسرا مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية و ذلك بعدما شاركت في حفل موكب نقل المومياوات الملكية مساء أمس.





تألقت يسرا في الحفل بإطلالة أنيقة و مميزة كشفت عن ذوقها الرفيع، حيث شاركت متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بتفاصيل إطلالتها حفل موكب نقل المومياوات.





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ظهرت يسرا بإطلالة من أختيار الأستايليت مي جلال ، حيث أرتدت فستان أبيض مستوحي من الأزياء الفرعونية و هو ما تناسب مع الحدث، وقد حمل التصميم توقيع مصمم الأزياء اللبناني طوني ورد.





تزينت يسرا بمجموعة من المجوهرات الملفتة التي حملت توقيع Dima Jewellery ، ووضعت لها خبيرة التجميل دينا ديمتري مكياجا غير تقليديا و متناسقا مع إطلالتها، بدت يسرا بخصلات شعرها الأشقر المنسدله على كتفيها من أنامل مصفف الشعر .





ولم تكن هذه المرة الأولي التي تبهر يسرا متابعيها و جمهورها بحضورها اللافت أو إطلالتها المميزة، فقد أعتادت على أختيار إطلالات و الأزياء التي تظهر في مختلف المناسبات بعناية شديدة وهو ما يميزها عن غيرها من النجمات.





لذا نعرض لكم فيما يلي مجموعة من الصور التي تكشف عن أناقة و جمال فساتين يسرا....











