مصطفى الفرماوي مدافع الأهلي السابق يعلن رحيله عن المصنعة العماني ويحدد وجهته المقبلة





كان الاتحاد العماني، أعلن الخميس الماضي، إلغاء مسابقة الدوري، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".





وقال مصطفى الفرماوي في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد": سأعود إلى مصر خلال الأيام المقبلة، بعد إلغاء مسابقة الدوري العماني".





وتابع الفرماوي:" كان من المفترض أن ينتهي عقدي مع المصنعة في 1 يونيو المقبل، ولكن أصبحت لاعبا حرا الآن، بعد تجميد النشاط الكروي".





وواصل:" هدفي خلال الفترة المقبلة هو مواصلة خوض تجربة الاحتراف، أتمنى أن تكون وجهتي المقبلة في أوروبا، ولكن اللعب في دوري عربي هو الأقرب".





يذكر أن مصطفى فرماوي بدأ مسيرته باللعب في ناشئين الزمالك عام 2007، ثم انتقل بعدها بفترة قصيرة إلى النادي الأهلي ولعب في صفوفه حتى صيف 2019، ثم رحل عن القلعة الحمراء بسبب إلغاء فريق 97.





أعلن مصطفى الفرماوي مدافع النادي الأهلي السابق، رحيله عن فريق المصنعة العماني، بعد إلغاء مسابقة الدوري.