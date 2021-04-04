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توك شو

في ذكرى ميلادها .. تعرف على أبرز المحطات في حياة أبلة فضيلة| فيديو

الأحد 04/أبريل/2021 - 10:26 ص
ابلة فضيلة
ابلة فضيلة
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ياسمين القصاص
عرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سى"، تقريرا عن ذكري ميلاد "ابلة فضيلة"، حيث أن اليوم 4 أبريل الأحد ذكري ميلاد الإعلامية والإذاعية الكبيرة والقديرة فضيلة توفيق، بعيد ميلادها التى اشتهرت بـ"أبلة فضيلة"، حيث إنها من مواليد  4 أبريل 1929.

والتحقت "فضيلة توفيق" بكلية الحقوق تحقيقًا لرغبة الأسرة وكان من دفعتها كل من الدكتور أسامة الباز والدكتور عاطف صدقي والدكتور فتحي سرور وعقب التخرج عملت في المحاماة لمدة 24 ساعة فقط.


حيث انضمت لمكتب حامد باشا زكي، وفي إحدى القضايا التي جاءت للمكتب حاولت الصلح بين الخصوم، ليؤكد لها حامد زكي أنها لا تصلح للعمل في المحاماة.


ثم دخلت أبله فضيلة الإذاعة المصرية، فوجدت أمامها الإذاعى القدير محمد محمود شعبان "بابا شارو" وطلبت منه التخصص فى مجال الأطفال، ولكنها مرت في بداية عملها بفترة قراءة النشرات، حتى حانت اللحظة التى تمنتها، حيث انتقل بابا شارو إلى التليفزيون، وهو ما جعل الفرصة سانحة أمامها لتقديم برامج الأطفال  وفي عام 1959.


وتحقق حلمها بالعمل على أشهر برنامج للأطفال بمصر والوطن العربى وهو ما يعرف بـ"غنوة وحدوتة"، التى استضافت خلاله شخصيات كثيرة ومن أبرزها، الكاتب الكبير نجيب محفوظ، الروائى أنيس منصور، الدكتور فاروق الباز، الفنان محمد عبد الوهاب، الشاعر كامل الشناوى، الملحن سيد مكاوى، الفنان عبد الحليم حافظ، الدكتور يحيى الرخاوى وغيرهم الكثير.

وكان أول برنامج قدمته أبلة فضيلة على الإذاعة بعنوان "س و ج"، استضافت فيه كبار الفنانين والمشاهير وقتها من أشهرهم لقائها بكوكب الشرق أم كلثوم، والتى اعترضت على إجراء المقابلة مع أبلة فضيلة، بحجة أنها إذاعية مبتدئة، لكن سرعان ما كونت صداقة قوية معها .

تميزت أبلة فضيلة، بعذوبة صوتها وأدائها الجميل الذى وصل  إلى قلب وعقل الأطفال مباشرة، خلال سردها الحكايات والقصص التعليمية لهم، لتجذب الملايين منهم وتساعد الوالدين بشكل إيجابى فعال على ترسيخ القيم والمبادئ التربوية لدى أبنائهم، لتصبح "أبلة فضيلة" أشهر مقدمة برامج للأطفال.

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