رئيس مدينة كفر شكر يبحث توصيل الغاز للقرى ..صور





وذلك بحضور رؤساء الوحدات القروية بأسنيت و كفر تصفا بهدف تذليل العقبات من أجل توصيل الغاز لقري الوحدة المحلية بكفر تصفا والبر الشرقي بأسنيت و قرية كفر عزب غنيم وعزبة الشيخة فاطمة لراحة وخدمة المواطنين.



وقال رئيس المركز والمدينة إننا نعمل على استكمال كافة الخدمات والمرافق لشعور أهالينا المواطنين بالرضا التام داخل المدينة وقرى الوحدات المحلية.



وأضاف رفعت أن الاجتماع استهدف أيضا المتابعة المستمرة للتعرف على الأوضاع والمعوقات والعمل على حلها فورا من أجل إنجاز الخدمات لجموع الأهالى والارتقاء بالأوضاع المعيشية فى شتى المجالات يأتى ذلك بناء على توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.



وكان عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية قد شارك في الاحتفالية الكبرى التي نظمتها المحافظة بمدرسة الشبان المسلمين بمدينة بنها، لإدخال الفرحة والبهجة والسرور على الأطفال الأيتام، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيد اليتيم.



قدم المحافظ شكره للقائمين على الحفل، لتكريمهم للأطفال الأيتام والرعاية الدائمة لهم وأعرب عن بالغ سعادته لمشاركته الأطفال احتفالهم مؤكدا أهمية المشاركة المجتمعية في شتى الفعاليات والمناسبات لاسيما هذه المناسبات التي تتعلق بأبنائنا الغاليين على قلوبنا من البنين والبنات.



واشتمل الحفل على عدد من الفقرات الغنائية والموسيقية والوطنية والترفيهية والشعبية ، وأثنى المحافظ وجميع الحضور على المستوى الرفيع للفقرات المقدَّمة التي أدخلت البهجة على قلوب الأطفال وتساهم في تغيير سلوكهم إلى الإيجابية والثقة بالنفس والتطلع إلى آفاق المستقبل المشرق لهم ولبلادهم مصر.



وكلف المحافظ، جميع أجهزة المحافظة بتوفير كافة احتياجات الأيتام، مضيفًا أنه يجب علينا أن نكون بمثابة العائلة، التي توفر لهم كل الدعم والرعاية، وهذا واجب علينا، ليس اليوم فقط بل كل يوم، مشيرا إلى أن كل الأديان السماوية تدعو لرعاية الأيتام وحسن معاملتهم.



عقد اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية اجتماعا لبحث توصيل الغاز الطبيعى للقرى.