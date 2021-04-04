تعرف على موعد تقديم الالتماسات بكلية آداب القاهرة

انتهت امتحانات الفصل الدراسى الاول بجميع الكليات ، وهناك البعض منهم قام باعلان النتائج والبعض الآخر نوه على إعلانها فى أسرع وقت.





ومع ذلك أعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن إعلان بعض نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2020-2021 بمعظم الأقسام العلمية بالكلية .





كما أعلنت كلية الآداب عن فتح باب قبول الالتماسات أو التظلمات اعتبارا من يوم الأحد الموافق11 من أبريل.





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وتعقد كلية الآداب بجامعة القاهرة الدورة الخامسة والعشرين للكتابة الفنية للبحث العلمي لطلاب الدراسات العليا ببرنامج الماجستير .





وقد تم فتح باب التقديم لدورة الكتابة بداية من يوم الثلاثاء الموافق 30 من مارس حتى يوم الأحد الموافق 4 من أبريل.





كما تبدا دورة تبدأ الدورة الخامسة والعشرين للكتابة الفنية للبحث العلمي من يوم الاثنين الموافق 5 من أبريل حتى يوم الاثنين الموافق 12 من أبريل.





وسوف تقوم الكلية برفع جدول توزيع المحاضرات قريبا وعلى الطلاب التقدم لهذه الدورة يجب عليهم الحضور إلى إدارة الدراسات العليا لاستيفاء الإجراءات.







