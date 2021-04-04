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تعليم

تعرف على موعد تقديم الالتماسات بكلية آداب القاهرة

الأحد 04/أبريل/2021 - 10:31 ص
كلية اداب القاهرة
كلية اداب القاهرة
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مريم عزت
انتهت امتحانات الفصل الدراسى الاول بجميع الكليات ، وهناك البعض منهم قام باعلان النتائج والبعض الآخر نوه على إعلانها فى أسرع وقت. 

ومع ذلك أعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن إعلان بعض نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2020-2021 بمعظم الأقسام العلمية بالكلية . 

كما أعلنت كلية الآداب عن فتح باب قبول الالتماسات أو التظلمات اعتبارا من يوم الأحد الموافق11 من أبريل. 


وتعقد كلية الآداب بجامعة القاهرة الدورة الخامسة والعشرين للكتابة الفنية للبحث العلمي لطلاب الدراسات العليا ببرنامج الماجستير .

وقد تم فتح باب التقديم لدورة الكتابة بداية من يوم الثلاثاء الموافق 30 من مارس حتى يوم الأحد الموافق 4 من أبريل. 

كما تبدا دورة تبدأ الدورة الخامسة والعشرين للكتابة الفنية للبحث العلمي من يوم الاثنين الموافق 5 من أبريل حتى يوم الاثنين الموافق 12 من أبريل. 

وسوف تقوم الكلية برفع جدول توزيع المحاضرات قريبا وعلى الطلاب التقدم لهذه الدورة يجب عليهم الحضور إلى إدارة الدراسات العليا لاستيفاء الإجراءات.


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