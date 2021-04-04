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برلمان

نائبة: مصر وجهت رسائل قوية عالميا عن طريق المومياوات الملكية

الأحد 04/أبريل/2021 - 10:35 ص
موكب المومياوات الملكية
موكب المومياوات الملكية
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فريدة محمد
أشادت النائبة مايسة عطوة ، عضو مجلس النواب، بموكب انتقال المومياوات الملكية من متحف المصري لمتحف الحضارة، والذي تناقله أكثر من 400 قناة محلية وأجنبية، مؤكدا ان هذه الاحتفالية شاهمت بشكل كبير في اطلاع العالم  على جزء من الحضارة المصرية وقوتها التي استمدتها من هؤلاء الملوك العظماء. 

وأكدت عطوة خلال البيان الصادر لها ، أنه لا يمكن لأحد أن ينكر او يتغافل الإنجازات الكبيرة  الذي سجلها الملوك العظماء ، وحفظها التاريخ المصري بحروف من نور، مشيرا إلى أن الدولة المصرية بعثت العديد من الرسائل العامة للدول العالمية من خلال موكب نقل المومياوات.

وأضافت عضو مجلس النواب،  أن من أبرز هذه الرسائل هي أن مصر دولة لها تاريخ وحضارة عريقة ستظل تتحدث عنها وتحميها، وان مصر بجيشها وشعبها وقياداتها ستظل تدافع عن أمنها واستقرارها، ولن يستطيع أحد النيل من ثرواتها أو الاقتراب من حقوقها.
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