القصبى عن موكب المومياوات الملكية: نفخر بقيادتنا الحكيمة المبدعة لاستكمال مشروع البناء والإنسانية

أشاد رئيس لجنة تضامن النواب الدكتور عبد الهادى القصبى بالحدث الفريد الذى شهدته مصر أمس بنقل ملوك وملكات مصر القديمة إلى المتحف القومي للحضارة بالفسطاط وذلك بفضل قيادة سياسية ناجحة وحكيمة ومبدعة تستكمل مشروع البناء والإنسانية موضحا نحن أقدم دولة في التاريخ وجيشنا من أقوى جيوش الأرض ، وآثارهم اللي موجوده لحد دلوقتي بيتباهى بيها كل العالم وهتفضل بوصلة طاقة والهام لكل البشر.





وأوضح أن هذا المشهد المهيب كما أكد الرئيس السيسي لدليل جديد على عظمة هذا الشعب الحارس على هذه الحضارة الفريدة الممتدة فى أعماق التاريخ الذين صانوا الوطن وصنعوا حضارة تفخر بها كل البشرية، لنكمل طريقنا الذى بدأناه.. طريق البناء والإنسانية فتحيه إلى القائد الذي استطاع أن يكشف. للعالم عن حضارة مصر وتاريخها وعظمتها وتحية إلي القائد الذي كشف الحجاب عن الكنوز المصرية واستطاع أن يستحوذ على عيون العالم وأبهرهم بعظمة مصر وتحية إلى القائد أيضا الذي استطاع أن يستعيد لمصر رونقها وجمالها وفي نفس الوقت فجر انتماء الشباب لوطنهم وجعلهم يفتخرون ويعتزون بكونهم مصريين.





كما وجه القصبى التحية إلى وزارة الآثار وكل عالم وفنان وشاب وفتاة ساهم فى إخراج هذا الحدث الهام العالمى متمنيا استثمار وترويج ذلك بما يعود بالنفع على البلاد من جذب السياحة العالمية إلينا.