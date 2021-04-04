الدوري الإنجليزي .. أستون فيلا يسعى لإيقاف نزيف النقاط أمام فولهام





ويسعى أستون فيلا تريزيجيه والمحمدي لإيقاف نزيف النقاط في مسابقة الدوري الإنجليزي، بتحقيق الفوز على فولهام في مباراة اليوم.





ولم يتذوق أستون فيلا طعم الانتصارات آخر 4 مباريات في الدوري الإنجليزي، حيث خسر مع شيفيلد يونايتد وتوتنهام، وتعادل مع وولفرهامبتون ونيوكاسل.





على الجانب الآخر يأمل فولهام في خطف الفوز من الفيلانز للهروب من مراكز الهبوط، وتعزيز فرصه في البقاء في البريميرليج، الموسم المقبل.





ويحتل أستون فيلا المركز الـ 11 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 41 نقطة، بينما يتواجد فولهام في المركز الـ 18 بـ 26 نقطة.

يستضيف فريق أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه الدوليين المصريين محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي، نظيره فولهام، اليوم، الأحد، في تمام الخامسة والنصف مساء، على ملعب فيلا بارك، ضمن منافسات الجولة الـ 30، من مسابقة الدوري الإنجليزي.