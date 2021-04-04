رئيس مدينة بنها يتابع أعمال تطوير ممشى النيل ..صور

وذلك فى إطار تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.





وقال عبدالستار إن الجولة استهدفت استمرار المتابعة اليومية لأعمال التطوير المقامة بالعاصمة ورفع كافة المعوقات الموجودة وحلها.







وأشار رئيس المدينة إلى أن الجولة تضمنت متابعة أعمال التطوير المقامة بممشى أهل مصر ومتابعة إصلاح وصيانة وتركيب مقاعد الجلوس ومتابعة أعمال الدهانات والتجميل، وذلك لإعادة الوجه الحضاري للعاصمة والظهور بالمظهر اللائق وتسليم الممشى على أعلى مستوى من الكفاءة والخدمات العامة للمواطنين من مقاعد جلوس وبرجولات وأشجار وتجميل وأماكن مخصصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.





من جانبه عقد اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية اجتماعا لبحث توصيل الغاز الطبيعى للقرى وذلك بحضور رؤساء الوحدات القروية بأسنيت و كفر تصفا بهدف تذليل العقبات من أجل توصيل الغاز لقرى الوحدة المحلية بكفر تصفا والبر الشرقي بأسنيت و قرية كفر عزب غنيم وعزبة الشيخة فاطمة لراحة وخدمة المواطنين.