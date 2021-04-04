الأعلى للآثار: سيارات نقل المومياوات صنعت خصيصًا ضد الاهتزاز للحفاظ عليها.. فيديو

قال محمد عكاشة، عضو المكتب العلمى للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن موكب المومياوات الملكية حدث تاريخى ثقافى حضارى.





لافتًا إلى أنه أنه تمت صناعة السيارات التى تم نقل المومياوات بها خصيصًا لتكون معالجة ضد الاهتزاز للحفاظ على المومياوات بداخلها، منوهًا بأن العربيات ضد الاهتزاز من خلال تطويرها لكى لا تتأثر بالمطبات.





وأضاف عكاشة، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أنه تم فحص المومياوات والعمل على ترميم وصيانتها وتغليفها داخل كبسولة من النيتروجين للحفاظ عليها أثناء عملية النقل، ودراسة عملية النقل والوسيلة التى شهدناها، وكتابة الأسماء عليها بالهيروغليفى.









وأكد أنه تمت دراسة مسار وخط سير السيارات للحفاظ على المومياوات الملكية أثناء النقل، كما أنه تم مرور الموكب من خلال 12 بوابة وذلك له مدلول وفقًا للحضارة الفرعونية والتى تؤكد أن الشخص يجب أن يمر عبر 12 بوابة للوصول إلى الحياة الأخرى.



