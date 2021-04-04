زغرودة من القلب .. لحظة استقبال سيدة مصرية لموكب المومياوات الملكية

استعرضت الإعلامية لميس سلامة، فى فقرتها لمواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو متداول لسيدة تزغرد أثناء عبور موكب المومياوات الملكية، تعبيرًا عن فرحتها وفخرها الشديد بهذا الأمر .
كما عرضت " لميس " خلال تقديم حلقتها اليوم الأحد ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد ، تغريدات النجوم والفنانين المصريين والعرب عبر منصات التواصل الاجتماعى عبر موقع " تويتر " ، الذين عبروا عن فخرهم الشديد لمصر وتقديم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى وكافة المنظمين لهذا الحدث وأبناء الشعب المصرى.
كما أذاعت آلاف تغريدات من كافة دول العالم من فرنسا ، ألمانيا ، إيطاليا ومنها " سيدات مصر يقولن للعالم كله اننا الأفضل " ، و أيضاً " ملوك الفراعنة الذين أبهروا العالم أحياء وأمواتاً " ، كما أشادوا بـ اوركسترا القاهرة الموسيقية .
وقد شهدت مصر أمس السبت حدث عظيم من نوع خاص بنقل 22 مومياء فرعونية من المتحف المصرى إلى متحف الحضارة بـ الفسطاط، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى ووزير السياحة والآثار ، وعدد كبير من الوفود العربية والعالمية وتغطية 500 محطة إعلامية عربية ودولية .