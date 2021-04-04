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زغرودة من القلب .. لحظة استقبال سيدة مصرية لموكب المومياوات الملكية

الأحد 04/أبريل/2021 - 10:22 ص
موكب المومياوات الملكية
موكب المومياوات الملكية
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شيرين عادل
استعرضت الإعلامية لميس سلامة، فى فقرتها لمواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو متداول لسيدة تزغرد أثناء عبور موكب المومياوات الملكية، تعبيرًا عن فرحتها وفخرها الشديد بهذا الأمر . 

كما عرضت  " لميس " خلال تقديم حلقتها اليوم الأحد ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد ، تغريدات النجوم والفنانين المصريين والعرب  عبر منصات التواصل الاجتماعى عبر موقع " تويتر " ، الذين عبروا عن فخرهم الشديد لمصر وتقديم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى وكافة المنظمين لهذا الحدث  وأبناء الشعب المصرى.

كما أذاعت آلاف تغريدات من كافة دول العالم من فرنسا ، ألمانيا ، إيطاليا ومنها " سيدات مصر يقولن للعالم كله اننا الأفضل "  ، و أيضاً "  ملوك الفراعنة الذين أبهروا العالم أحياء وأمواتاً "  ، كما أشادوا بـ اوركسترا القاهرة الموسيقية .

وقد شهدت مصر أمس السبت حدث عظيم من نوع خاص بنقل 22 مومياء فرعونية من المتحف المصرى إلى متحف الحضارة بـ الفسطاط، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى ووزير السياحة والآثار ، وعدد كبير من الوفود العربية والعالمية وتغطية 500 محطة إعلامية عربية ودولية . 
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