مسئول استلام المومياوات : بقالنا 72 ساعة منمناش وعملية إخراجها استغرقت حتى فجر اليوم ..فيديو

قال الدكتور مصطفى إسماعيل ، المسؤول عن ترميم واستلام المومياوات ، إنه تم استلام المومياوات بالمتحف القومي للحضارة بالأمس ، والعمل على إخراجها وإدخالها المتحف ، حتى فجر اليوم ، معقبا : "بقالنا 72 ساعة منمناش " .





وأضاف الدكتور مصطفى إسماعيل ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "صباح الخير يامصر " ، والمذاع على فضائية الأولى ، أنه ممتن لظهور موكب المومياوات الملكية بهذا الشكل ، مؤكدا أنه لم يحدث أي خطر للمومياوات خلال النقل .





وتابع : مش قادر أوصف احساسي وانا مرافق الملوك ، وكنت في عربة الملك رمسيس الثاني ، وكان إحساسي بالفخر لما بشوف الفخر في عيون المصريين .





ولفت إلى أنه بعد وصول الموكب للمتحف القومي للحضارة تم إنزال المومياوات على عربات مخصصة ووضعها بمخزن المومياوات ، المتناسب كليا مع نفس العوامل الموجودة بعربات النقل .





وأكمل : إحنا في آخر مراحل خطة نقل المومياوات ، وهناخد 15 يوم للتأهيل الداخلي لوضع المومياوات ، لأن كل مومياء لها وضعها البيئي المتناسب معها .



