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مسئول استلام المومياوات : بقالنا 72 ساعة منمناش وعملية إخراجها استغرقت حتى فجر اليوم ..فيديو

الأحد 04/أبريل/2021 - 11:00 ص
موكب المومياوات الملكية
موكب المومياوات الملكية
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نورهان رأفت
قال الدكتور مصطفى إسماعيل ، المسؤول عن ترميم واستلام المومياوات ، إنه تم استلام المومياوات بالمتحف القومي للحضارة بالأمس ، والعمل على إخراجها وإدخالها المتحف ، حتى فجر اليوم ، معقبا : "بقالنا 72 ساعة منمناش " .

وأضاف الدكتور مصطفى إسماعيل ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "صباح الخير يامصر " ، والمذاع على فضائية الأولى  ، أنه ممتن لظهور موكب المومياوات الملكية بهذا الشكل ، مؤكدا أنه لم يحدث أي خطر للمومياوات خلال النقل .

وتابع : مش قادر أوصف احساسي وانا مرافق الملوك ، وكنت في عربة الملك رمسيس الثاني ، وكان إحساسي بالفخر لما بشوف الفخر في عيون المصريين .

ولفت إلى أنه بعد وصول الموكب للمتحف القومي للحضارة تم إنزال المومياوات على عربات مخصصة ووضعها بمخزن المومياوات ، المتناسب كليا مع نفس العوامل الموجودة بعربات النقل . 

وأكمل : إحنا في آخر مراحل خطة نقل المومياوات ، وهناخد 15 يوم للتأهيل الداخلي لوضع المومياوات ، لأن كل مومياء لها وضعها البيئي المتناسب معها .

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