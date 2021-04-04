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فن

هيدي كرم للرئيس السيسي: شكرا لك أحبك من قلبي

الأحد 04/أبريل/2021 - 11:01 ص
صدى البلد
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منار نور
وجهت الفنانة هيدي كرم رسالة شكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدما أبهرت مصر العالم باحتفالية نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة بالفسطاط. 

ونشرت هيدي كرم صور للرئيس السيسي عبر حسابها الشخصي انستجرام وعلقت قائلة: "علمني هذا العظيم أن ارادة شخص واحد قادرة على تغيير مصائر امك .. شكرا لك احبك من قلبي".


ووصل موكب المومياوات الملكية إلى مستقره الأخير، بالمتحف القومى للحضارة، قادما من من المتحف المصري بالتحرير، وكان في استقباله الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويضم الموكب 22 مومياء تعود إلى عصور الأسر الـ«17 و18 و19 و20»، بينها مومياوات الملوك «رمسيس الثاني، سقنن رع، تحتمس الثالث، سيتى الأول، حتشبسوت، ميرت آمون».
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