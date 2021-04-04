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مدير المتحف المصري: سيظل محتفظا بالآثار الفرعونية النادرة.. فيديو

الأحد 04/أبريل/2021 - 11:04 ص
موكب المومياوات الملكية
موكب المومياوات الملكية
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نورهان رأفت
قالت صباح عبد الرازق، مدير المتحف المصري، إن متحف الحضارة القومي له أهميته في التعبير عن الحضارات المصرية، بدءا من عصور ما قبل التاريخ  وحتى العصر الحديث، لافتا إلى أن متحف الحضارة يعرض الحرف والتقدم العلمي للمصري القديم.

وأضافت صباح عبد الرازق، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "صباح الخير يامصر"، المذاع على فضائية الأولى، أن التقدم العلمي لدى المصري القديم شمل جميع الجوانب العلمية في الهندسة والطب والمعارف.

وتابعت أن التربية المتحفية ستحظى بإهتمام بالغ بمتحف الحضار القومي ، وبأسلوب أكثر محاكاة للتكنولوجيا ، بالإضافة لزيادة الوعي الأثري للزائرين ، من خلال ورش عمل مختلفة داخل المتحف .

وأشارت إلى أن المتحف المصري ظهر أمس بأروع صورة ، وسيحتفظ بالقطع الأثرية الهامة ، من قبل التاريخ وحتى العصر الحالي ، والقومي للحضارة يختص بالأنشطة المختلفة للعصور المصرية القديمة ، والمتحف المصري الكبير يحتوي على التماثيل الكبيرة الفرعونية ، وهو تكامل بين المتاحف الثلاثة .

ولفتت إلى أنه تم تغليف المومياوات على أحدث مستوى علمي ، مما يضمن سلامة النقل ، وجميع العاملين بالمتحف عملوا بشكل دؤوب . 
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