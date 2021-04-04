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فن

#مصر_تبهر_العالم يتصدر تويتر .. ومغردون : افتخر بكونك مصري

الأحد 04/أبريل/2021 - 11:02 ص
صدى البلد
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منار نور
أبهرت مصر العالم أمس وكانت محط أنظار العالم بالحدث التاريخي الذي قدمته أمس في نقل المومياءات من المتحف المصري بالتحرير لمتحف الحضارة بالفسطاط.

ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #مصر_تبهر_العالم ، وتصدر الهاشتاج قائمه الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا. 

تحية فخر وإعتزاز وتقدير لخير اجناد الأرض شعب ⁧‫#مصر‬⁩ العظيم ، ولفخامة الرئيس عبدالفتاح ⁧‫#السيسي‬⁩ ⁦‪@AlsisiOfficial‬⁩ ، على ما شاهدناه من ⁧‫#مصر_تبهر_العالم‬⁩ بموكب مهيب تكريمًا لحضارة عمرها 7000 سنة ⁧‫#موكب_المومياوات_الملكية.‬⁩

‏⁧‫#مصر_تبهر_العالم‬⁩
‏اقسم بالله انا بكيت😪    موسيقى وغناء وأداء وتنظيم  غايه الروعه مناظر تقشعر
‏منه الأبدان ماحدش يعمل الجمال دة غير المصريين.  أ نا فخورة انى مصرية.  
‏. ..تحيا مصر 🇪🇬 ورئيس مصر 

حدث عظيم بتنظيم عظيم يليق بتاريخ عظيم ..
‏مصر ليست دوله تاريخيه .. مصر جاءت اولًا ثم جاء التاريخ !!
‏⁧‫#مصر_تبهر_العالم‬⁩ 

‏أنا مصر اللي من غيري ميزان الدنيا دي يختل
‏⁧‫#مصر_تبهر_العالم‬⁩ 🇪🇬🇪🇬🇪🇬

انها ام الدنيا ⁧‫#مصر‬⁩ 🇪🇬 
‏انها ام الدنيا وكفي ،، افتخر بكوني ⁧‫#مصرية‬⁩ انتمائي لبلدي ، ما نراه الان هو حدث ⁧‫#مبهر‬⁩ يعجز اللسان عن وصفه ،
‏⁧‫#افتخر‬⁩ بكونك مصريًا لان ⁧‫#لك‬⁩ أصل وتاريخ وحضاره ،،
‏⁧‫#مصر_تبهر_العالم
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