محافظ الإسكندرية يبعث برقية للرئيس السيسي للتهنئة بافتتاح متحف الحضارة

بعث الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتهنئته على افتتاح المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.





وجاء في نص البرقية: "يسعدني ويشرفني بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن منتسبي جامعة الاسكندرية من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب أن أتقدم بخالص التهنئة لسيادتكم بمناسبة افتتاح المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط".





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وأشاد قنصوة في البرقية بهذا الافتتاح الذي حظي باحتضان الرئيس السيسي لمشروعه في مهده، وحضوركم تدشينه من خلال موكب تاريخي مهيب لنقل الملوك والملكات المصريين من المتحف المصري بالتحرير إلي متحف الحضارة بالفسطاط.





واكد قنصوة أن هذا الافتتاح شهد له العالم أجمع بالتحضر والرقي والابهار، وتفانت فيه قطاعات الدولة وأجهزتها المعنية تحت قيادتكم الرشيدة ليتحقق هذا الإنجاز بهذه العظمة وليساهم في وضع مصر بقيمتها الحقيقية في مكانها الطبيعي أمام العالم.





واختتم قنصوة البرقية: "حفظكم الله ورعاكم وسدد على طريق الحق خطاكم لما فيه رفعة وطننا الحبيب واستكمال المسيرة نحو غد مشرق لبناء مصر الحديثة."