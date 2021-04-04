ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ الإسكندرية يبعث برقية للرئيس السيسي للتهنئة بافتتاح متحف الحضارة

الأحد 04/أبريل/2021 - 11:24 ص
جامعة الإسكندرية
جامعة الإسكندرية
Advertisements
أحمد بسيوني

بعث الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتهنئته على افتتاح المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.


وجاء في نص البرقية: "يسعدني ويشرفني بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن منتسبي جامعة الاسكندرية من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب أن أتقدم بخالص التهنئة لسيادتكم بمناسبة افتتاح المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط".


اقرأ أيضًا:

ملتقى الإسكندرية الاقتصادي: مصر أبهرت العالم في التعامل مع السفينة الجانحة في قناة السويس


وأشاد قنصوة في البرقية بهذا الافتتاح الذي حظي باحتضان الرئيس السيسي لمشروعه في مهده، وحضوركم تدشينه من خلال موكب تاريخي مهيب لنقل الملوك والملكات المصريين من المتحف المصري بالتحرير إلي متحف الحضارة بالفسطاط.


واكد قنصوة أن هذا الافتتاح شهد له العالم أجمع بالتحضر والرقي والابهار، وتفانت فيه قطاعات الدولة وأجهزتها المعنية تحت قيادتكم الرشيدة ليتحقق هذا الإنجاز بهذه العظمة وليساهم في وضع مصر بقيمتها الحقيقية في مكانها الطبيعي أمام العالم.


واختتم قنصوة البرقية: "حفظكم الله ورعاكم وسدد على طريق الحق خطاكم لما فيه رفعة وطننا الحبيب واستكمال المسيرة نحو غد مشرق لبناء مصر الحديثة."

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

متحف الحضارة من المهد حتى استقبال موكب المومياوات | صور

السيسي يستمع لشرح عن متحف الحضارة من وزير الآثار .. فيديو

الرئيس السيسي يفتتح المتحف القومي للحضارة بالفسطاط.. فيديو

السيسي يفتتح متحف الحضارة بالفسطاط بحضور رئيسي اليونسكو ومنظمة السياحة العالمية

في افتتاح متحف الحضارة.. الرئيس يتلقى هدية من وزير السياحة | فيديو

مسلة شامخة و4 كباش حارسة.. المومياوات الملكية تجوب ميدان التحرير.. فيديو

ترشيحاتنا

بسبب بوليصة تأمين.. أم تجبر طفلها على تناول جرعة زائدة من مواد مخدرة

كوارث نقع فيها عند تعليم الأطفال الصيام .. ونصائح مجربة تجعلهم يلتزمون به

قرار جمهورى بتعيين المستشار محمد الفيصل نائبًا لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات

منى زكي ونيللي كريم ويسرا الأبرز.. تعرف على أسرار أناقة النجمات في موكب نقل المومياوات الملكية

بعد تألقها في حفل موكب نقل المومياوات... 10 صور تكشف عن أناقة فساتين يسرا

قرارات جديدة .. التعليم تعلن طرق وضوابط التقييم لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

Advertisements

تحور الكورونا داخل جسمه .. أزمة صحية حادة لـ هشام نصر ونقله للمستشفى

قرار جديد من الكاف بشأن مباريات الجولة الأخيرة لمجموعات أبطال أفريقيا

قرارات جديدة .. ماذا سيعلن وزير التعليم خلال الساعات القادمة؟

قرارات جديدة .. التعليم تعلن طرق وضوابط التقييم لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

شاهد.. أول رد من سوسن بدر بعد الجدل المثار لعدم اختيارها فى موكب المومياوات الملكية

التعليم تلغي تطبيق نظام البابل شيت في امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي

صدمة لـ الزمالك.. مدرب الترجي يستبعد 3 نجوم من مواجهة مولودية الجزائر"خاص"

مش هسخن .. تفاصيل صدام كارتيرون وإمام عاشور فى الجزائر وسر تجميده فى الزمالك

الزمالك يقرر إيقاف إمام عاشور على خلفية مباراة مولودية الجزائر

وزيرة الصحة: تلقي 148 ألفًا و 987 مواطنًا من الفئات المستحقة لقاح فيروس كورونا حتى اليوم

بأسعار تنافسية.. التموين تعلن تخفيضات 35% على السلع الاستهلاكية بمعارض أهلا رمضان.. فيديو

قطع المياه عن بعض المناطق بـ القاهرة غدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يعود تاريخها إلى 134 عامًا.. عملة نادرة تباع بمبلغ يقارب مليون دولار.. هذه قصتها

منى زكي ونيللي كريم ويسرا الأبرز.. تعرف على أسرار أناقة النجمات في موكب نقل المومياوات الملكية

شاهد.. نتائج بطولة الجونة الدولية للموتوكروس فى مصر