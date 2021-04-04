ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وزير النقل التايواني يعرض الاستقالة بعد كارثة القطار

الأحد 04/أبريل/2021 - 11:16 ص
كارثة قطار تايوان
كارثة قطار تايوان
Advertisements
قسم الخارجي
خرج وزير النقل في تايوان للجماهير معربًا عن أسفه وتحمله للمسئولية حول حادث القطار الذي وقع في بلاده، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.


واعتبر الوزير أن ما حدث لن يتنصل منه، مشيرًا إلى أنه ولبيان ذلك قدم استقالته بعد حادث القطار المميت، لكنها رُفضت.


وذكر الوزير "لين شيا لونج"، اليوم الأحد، أنه لن يتجنب المسئولية، وقال: "أنا أيضا مسئول عن عدم تقليل الأضرار الناجمة عن الحادث برمته. وبعد اكتمال أعمال الإنقاذ، أعتقد أنني سأتحمل المسئولية".


وقال مكتب رئيسة الوزراء التايوانية، سو تسينج تشانج، إن الوزير لين قدم عرضا شفهيا بالاستقالة أمس السبت، لكن رئيسة الوزراء رفضته في الوقت الحالي، قائلة إن الجهود الآن يجب أن تركز على الإنقاذ والتعافي.


وجاءت كارثة القطار بعد أن انزلقت الشاحنة التي اصطدم بها القطار في طريق منحدر على مسار خارج نفق.


 ويحقق المسئولون مع مدير موقع البناء الذي يشتبه في أن فرامل شاحنته لا تعمل بشكل صحيح.


وتم الإفراج عن الرجل بكفالة، وتعد الكارثة من أسوأ حوادث السكك الحديدية، حيث تأكد مقتل 51 شخصا بعد اصطدام قطار ركاب سريع، بشاحنة بالقرب من مدينة هوالين الشرقية يوم الجمعة، مما أدى إلى خروجه عن مساره وانهيار الجزء الأمامي.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

كامل الوزير: سائق القطار القادم من الخلف غلطان 100%

مصرع 4 وإصابة 23 إثر خروج قطار عن مساره في تايوان .. فيديو

ارتفاع حصيلة ضحايا حادث قطار تايوان إلى 36 قتيلا

41 قتيلا و70 جريحا وإجلاء العشرات.. شاهد اللحظات الأولى من حادث قطار تايوان.. فيديو وصور

نشرة أخبار العالم: تحذيرات عاجلة من النقد الدولي.. تفاصيل محادثة بوتين ومحمد بن سلمان.. واجتماع لـ إيران وأطراف الاتفاق النووي بمشاركة أمريكا قريبًا

فيديو جديد.. مقتل عشرات في خروج قطار عن السكة الحديدية بتايوان

ترشيحاتنا

مصرية وأفتخر.. أول رد فعل من نيللى كريم بعد مشاركتها فى عرض نقل المومياوات

الحكومة تنفي ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق تزامنًا مع اقتراب شهر رمضان

أحلى من المحلات.. طريقة عمل شكلمة في المنزل

بابا مدير تصوير وماما دكتورة.. العازفة رضوى البحيري: مكنتش مصدقة رسائل الحب دي كلها |ِشاهد

عازفة التمبانى فى حفل المومياوات: كنت أشعر أني أعزف في عصر الفراعنة.. فيديو

شاهد.. أول رد من سوسن بدر بعد الجدل المثار لعدم اختيارها فى موكب المومياوات الملكية

Advertisements

تحور الكورونا داخل جسمه .. أزمة صحية حادة لـ هشام نصر ونقله للمستشفى

قرار جديد من الكاف بشأن مباريات الجولة الأخيرة لمجموعات أبطال أفريقيا

قرارات جديدة .. ماذا سيعلن وزير التعليم خلال الساعات القادمة؟

قرارات جديدة .. التعليم تعلن طرق وضوابط التقييم لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

شاهد.. أول رد من سوسن بدر بعد الجدل المثار لعدم اختيارها فى موكب المومياوات الملكية

التعليم تلغي تطبيق نظام البابل شيت في امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي

صدمة لـ الزمالك.. مدرب الترجي يستبعد 3 نجوم من مواجهة مولودية الجزائر"خاص"

مش هسخن .. تفاصيل صدام كارتيرون وإمام عاشور فى الجزائر وسر تجميده فى الزمالك

الزمالك يقرر إيقاف إمام عاشور على خلفية مباراة مولودية الجزائر

وزيرة الصحة: تلقي 148 ألفًا و 987 مواطنًا من الفئات المستحقة لقاح فيروس كورونا حتى اليوم

بأسعار تنافسية.. التموين تعلن تخفيضات 35% على السلع الاستهلاكية بمعارض أهلا رمضان.. فيديو

قطع المياه عن بعض المناطق بـ القاهرة غدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يعود تاريخها إلى 134 عامًا.. عملة نادرة تباع بمبلغ يقارب مليون دولار.. هذه قصتها

منى زكي ونيللي كريم ويسرا الأبرز.. تعرف على أسرار أناقة النجمات في موكب نقل المومياوات الملكية

شاهد.. نتائج بطولة الجونة الدولية للموتوكروس فى مصر