وزير النقل التايواني يعرض الاستقالة بعد كارثة القطار

خرج وزير النقل في تايوان للجماهير معربًا عن أسفه وتحمله للمسئولية حول حادث القطار الذي وقع في بلاده، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.









واعتبر الوزير أن ما حدث لن يتنصل منه، مشيرًا إلى أنه ولبيان ذلك قدم استقالته بعد حادث القطار المميت، لكنها رُفضت.









وذكر الوزير "لين شيا لونج"، اليوم الأحد، أنه لن يتجنب المسئولية، وقال: "أنا أيضا مسئول عن عدم تقليل الأضرار الناجمة عن الحادث برمته. وبعد اكتمال أعمال الإنقاذ، أعتقد أنني سأتحمل المسئولية".









وقال مكتب رئيسة الوزراء التايوانية، سو تسينج تشانج، إن الوزير لين قدم عرضا شفهيا بالاستقالة أمس السبت، لكن رئيسة الوزراء رفضته في الوقت الحالي، قائلة إن الجهود الآن يجب أن تركز على الإنقاذ والتعافي.









وجاءت كارثة القطار بعد أن انزلقت الشاحنة التي اصطدم بها القطار في طريق منحدر على مسار خارج نفق.









ويحقق المسئولون مع مدير موقع البناء الذي يشتبه في أن فرامل شاحنته لا تعمل بشكل صحيح.









وتم الإفراج عن الرجل بكفالة، وتعد الكارثة من أسوأ حوادث السكك الحديدية، حيث تأكد مقتل 51 شخصا بعد اصطدام قطار ركاب سريع، بشاحنة بالقرب من مدينة هوالين الشرقية يوم الجمعة، مما أدى إلى خروجه عن مساره وانهيار الجزء الأمامي.



