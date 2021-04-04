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فن

تحيا مصر.. إدوارد يستعرض الفارق فى تطور ميدان التحرير منذ 2011 حتى اليوم

الأحد 04/أبريل/2021 - 12:23 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشر الفنان إدوارد، صورة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام صورة جديدة.

و ظهر فى الصورة الفارق بين ميدان التحرير عام 2011 وميدان التحرير 2021، وعلق إدوارد قائلًا : "تحيا مصر".

مسلسل "نسل الأغراب" يضم العديد من النجوم الكبار وعلى رأسهم أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، دياب، فردوس عبد الحميد، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، أحمد فهيم وانجى المقدم، ومحمد مهران، وعدد آخر من الفنانين، ويعد هو التعاون الأول بين كرارة والسقا فى الدراما.

يذكر أن أخر أعمال إدوارد فى مسلسل "لؤلؤ" بطولة مى عمر، أحمد زاهر، ادوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران، جورى بكر، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.
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