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برلمان

محمد منظور : حدث نقل المومياوات مبهر.. ويعطي رسائل قوية للداخل والخارج

الأحد 04/أبريل/2021 - 11:22 ص
موكب المومياوات الملكية
موكب المومياوات الملكية
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فريدة محمد
أشاد الدكتور محمد منظور، عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، بتنظيم موكب نقل ملوك وملكات مصر من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية، مؤكدا أن هذا الحدث سيؤكد للعالم كله أن مصر بلد الأمن والسلام والاستقرار.

وأضاف منظور، خلال بيان له اليوم، أن هذا الحدث يؤكد للعالم أن مصر بلد الأمن والسلام والاستقرار وقادرة على استضافة وتنظيم مثل هذه الأحداث العملاقة والكبري على الرغم من جائحة انتشار فيروس كورونا.

وتابع منظور أن قطاع السياحة شهد العديد من الاكتشافات خلال الفترة الأخيرة، مما كان لها صدى كبير على الملف عالميا، بالإضافة لحزمة من القرارات لتشجيع القطاع، خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا، مما ساهم في التعافي التدريجى لقطاع السياحة.

وثمن منظور حرص وتكاتف جميع مؤسسات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على إخراج هذا الحدث التاريخي بالصورة الحضارية اللائقة بقيمة مصر أمام العالم أجمع.
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