اقشعرت له الأبدان .. شاهد | مصطفى وزيري : العالم أشاد بحفل نقل موكب المومياوات الملكية

قال الدكتور مصطفى وزيري ، الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار ، إن حفل موكب المومياوات بالأمس ، هو نتاج العمل الدؤوب والمتواصل على مدار عامين ماضيين ، متابعا : "كل حاجة درسناها بعناية وعلى رأسهم اختيار خالد النبوي " .





وأضاف الدكتور مصطفى وزيري ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "صباح الخير يامصر " ، والمذاع على فضائية الأولى ، أن الألوان التي كانت طاغية على الموكب بالأمس ، هو اللون الأزرق ، والذي يرمز للسماء ، واللون الذهبي وهو لون مقدس عند المصري القديم .





وأكد "وزيري " أن العالم أجمع يشيد بما حدث بالموكب ، والذي اقشعرت له الأبدان ، والأمر المشرف هو حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي من أول الفعاليات ، معقبا : "كل حاجة كانت في منتهى الروعة تليق بالحضارة المصرية القديمة " .





وتابع : لا نتخيل كم المشاركات العالمية لينا بالأمس ، بالإشادة بهذا الموكب ، ولم يكونوا متوقعين أن الإخراج سيكون بهذه الروعة .





وأكمل : بدء من اليوم ستتم المعادلة للمومياوات ووضعهم في مخزن المومياوات ، بالمتحف القومي للحضارة ، وتنتهي يوم 18 إبريل ، والموافق ليوم التراث العالمي .