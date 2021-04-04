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محلل سايسي: فخر المصريين بموكب المومياوات يشبه نصر أكتوبر المجيد

الأحد 04/أبريل/2021 - 11:48 ص
موكب المومياوات
موكب المومياوات
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ياسمين القصاص
قال أحمد رفعت، الكاتب والمحلل السياسي، إن موكب نقل ملوك وملكات مصر هو الحدث الأكبر والأعظم في التاريخ، مشيرا إلى أن  المصريين دائما قادرون على إبهار العالم، حيث أنهم من آلاف السنين يبهرون العالم منذ عصر المصريين القدماء وحتى الآن منذ أيام قليلة في قدرة الدولة إنقاذ قناة السويس من أزمة كبيرة خلال 6 أيام فقط.

وأضاف، عبر سكايب في برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سى"، أن موكب الملوك والملكات أمس كان مبهرا بجميع جوانبه سواء كان في الصورة أو الشاشة أو الاضاءة أو الموسيقي أو الترتيب أو الفنانين أو الحضور أو الاحتفال، بالإضافة إلى إشراف الرئيس عبدالفتاح السيسي على هذا الحدث من بداية تجهيزاته حتى استقباله لملوك مصر.

وأشار، إلى أن جميع الأثريين المصريين وكل من الخبراء المتخصصين في السياحة والآثار قاموا بواجبهم على أكمل وجه على مدار أسبوعين قد مضوا وأسبوعين قادمين أيضا، ولكن يكون أبعاد أخري لهذا الحدث غير الأبعاد الثرية ونقل ملوك مصر، ألا وهي أبعاد سياسية واقتصادية ومعنوية.

وأكد، أن حدث أمس جعل معنويات المصريين في أعلي القمم، كما أنه يشبه فخر المصريين بالأمس بفخر نصر أكتوبر، حيث أن هذا الحدث التاريخي عوض جميع المصريين وكأنهم حضروا نصر أكتوبر المجيد، مشيرا إلى أن موكب المومياوات بالأمس أثبت أن الأبناء على قدر مسئولية كافية مثل الأجداد، كما أنهم يستطيعوا على صناعة تاريخ خماسى.

وأوضح، أن الإبهار الذي حدث لأمس لم يأت صدفة، إنما جاء بمعدل إنفاق كبير من قبل الدولة، موضحا جهوج الدولة خلال الفترة الأخيرة حيث أنه تم افتتاح 3 متاحف في 31 أكتوبر الماضى بتكلفة تصل إلى مليار جنيه، متحف كفر الشيخ الصغير التى تصل تكلفته 50 مليون جنيه ومتخف الغردقة بمساحة 100 ألف متر وتصل تكلفته إلى 160 مليون جنيه.
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