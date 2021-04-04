ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خبير أثري: نقل المومياوات الملكية لمتحف الحضارة إنجاز تاريخى فريد

الأحد 04/أبريل/2021 - 12:08 م
موكب المومياوات الملكية
موكب المومياوات الملكية
Advertisements
شيرين عادل
قال الدكتور بسام الشماع، الخبير الأثري، إن مصر شهدت أمس إنجازا تاريخيا فريدا لا يوجد له مثيل فى العالم بنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري إلى متحف الحضارة.

وأشاد " الشماع "، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباحنا مصرى والمذاع عبر فضائية مصر الأولى،بفكرة إنشاء متحف الحضارة خاصة أن مصر تمتلك تاريخا طويلا وحافلا حتى مراحل ما قبل الإنسان، لافتا إلى أن حتى الديناصورات فى مصر القديمة لا يوجد لها مثيل فى العالم.

وأشار إلى أن طريقة شرح الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار خلال احتفالية أمس السبت كانت مبدعة وبشكل تلخيصى وانسيابى وعدم الخلل بالمعلومة التاريخية وخروجها على أكمل وجه.

وشهدت مصر أمس السبت حدثا عظيما من نوع خاص بنقل 22 مومياء فرعونية من المتحف المصرى إلى متحف الحضارة بالفسطاط بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى ووزير السياحة والآثار وعدد كبير من الوفود العربية والعالمية وتغطية 500 محطة إعلامية عربية ودولية . 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مدير المتحف المصري تكشف أسرار الـ 22 ملكا في موكب المومياوات

مدير المتحف المصري: ضخ نيتروجين للتبريد وقتل أي بكتيريا للحفاظ على المومياء

متحف الحضارة من المهد حتى استقبال موكب المومياوات | صور

ينتظر المومياوات الملكية.. متحف الحضارة بالفسطاط في أبهى صورة|شاهد

مشهد حماسي.. مديرة اليونسكو: تاريخ الحضارة المصرية يمر أمام أعيننا مع موكب المومياوات الملكية

مصر الحضارة .. السيسي يشهد فيلما تسجيليا بمشاركة خالد النبوي

ترشيحاتنا

وزيرة الصحة: تلقي 148 ألفًا و 987 مواطنًا من الفئات المستحقة لقاح فيروس كورونا حتى اليوم

قرارات جديدة .. التعليم تعلن طرق وضوابط التقييم لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

قرار جمهورى بتعيين المستشار محمد الفيصل نائبًا لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات

حسام البدرى يكشف لـ صدى البلد عن حلم العمر الذي ينتظر تحقيقه مع الفراعنة

موكب نقل المومياوات.. البطوطي: العالم يغير وجهة سفره إلى مصر

قرار جديد من الكاف بشأن مباريات الجولة الأخيرة لمجموعات أبطال أفريقيا

Advertisements

تحور الكورونا داخل جسمه .. أزمة صحية حادة لـ هشام نصر ونقله للمستشفى

قرار جديد من الكاف بشأن مباريات الجولة الأخيرة لمجموعات أبطال أفريقيا

قرارات جديدة .. ماذا سيعلن وزير التعليم خلال الساعات القادمة؟

قرارات جديدة .. التعليم تعلن طرق وضوابط التقييم لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

شاهد.. أول رد من سوسن بدر بعد الجدل المثار لعدم اختيارها فى موكب المومياوات الملكية

التعليم تلغي تطبيق نظام البابل شيت في امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي

صدمة لـ الزمالك.. مدرب الترجي يستبعد 3 نجوم من مواجهة مولودية الجزائر"خاص"

مش هسخن .. تفاصيل صدام كارتيرون وإمام عاشور فى الجزائر وسر تجميده فى الزمالك

الزمالك يقرر إيقاف إمام عاشور على خلفية مباراة مولودية الجزائر

وزيرة الصحة: تلقي 148 ألفًا و 987 مواطنًا من الفئات المستحقة لقاح فيروس كورونا حتى اليوم

بأسعار تنافسية.. التموين تعلن تخفيضات 35% على السلع الاستهلاكية بمعارض أهلا رمضان.. فيديو

قطع المياه عن بعض المناطق بـ القاهرة غدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يعود تاريخها إلى 134 عامًا.. عملة نادرة تباع بمبلغ يقارب مليون دولار.. هذه قصتها

منى زكي ونيللي كريم ويسرا الأبرز.. تعرف على أسرار أناقة النجمات في موكب نقل المومياوات الملكية

شاهد.. نتائج بطولة الجونة الدولية للموتوكروس فى مصر