خبير أثري: نقل المومياوات الملكية لمتحف الحضارة إنجاز تاريخى فريد

قال الدكتور بسام الشماع، الخبير الأثري ، إن مصر شهدت أمس إنجازا تاريخيا فريدا لا يوجد له مثيل فى العالم بنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري إلى متحف الحضارة.





وأشاد " الشماع "، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباحنا مصرى والمذاع عبر فضائية مصر الأولى،بفكرة إنشاء متحف الحضارة خاصة أن مصر تمتلك تاريخا طويلا وحافلا حتى مراحل ما قبل الإنسان، لافتا إلى أن حتى الديناصورات فى مصر القديمة لا يوجد لها مثيل فى العالم.





وأشار إلى أن طريقة شرح الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار خلال احتفالية أمس السبت كانت مبدعة وبشكل تلخيصى وانسيابى وعدم الخلل بالمعلومة التاريخية وخروجها على أكمل وجه.





وشهدت مصر أمس السبت حدثا عظيما من نوع خاص بنقل 22 مومياء فرعونية من المتحف المصرى إلى متحف الحضارة بالفسطاط بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى ووزير السياحة والآثار وعدد كبير من الوفود العربية والعالمية وتغطية 500 محطة إعلامية عربية ودولية .