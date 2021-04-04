وكيل حقوق إنسان البرلمان يطالب الحكومة بسرعة الرد على طلبات المواطنين بشأن لقاح كورونا

طالب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الحكومة ممثلة في وزارة الصحة بسرعة الرد على طلبات المواطنين بشأن الحصول على لقاح فيروس كورونا.





وأشار النائب في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن هناك شكاوى من بعض المواطنين من عدم تلقيهم رد أو إفادة بعد تسجليهم على موقع الوزارة من أجل الحصول على اللقاح.





وأكد أبو العلا، أن أغلب من سجلوا من أصحاب الأمراض المزمنة أو كبار السن وهم من أحق الناس في الحصول على اللقاح، وفقا لما أعلنته الوزارة.





وشدد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على أهمية الإسراع تسليم اللقاح للفئات التي تم تحديدها من قبل، وكذلك تنظيم مواعيد دقيقة للحضور للمتلقين منعا للتزاحم وحرصا على سلامة الجميع، لاسيما في ظل عودة أعداد المصابين في الارتفاع مرة أخرى.