ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

وكيل حقوق إنسان البرلمان يطالب الحكومة بسرعة الرد على طلبات المواطنين بشأن لقاح كورونا

الأحد 04/أبريل/2021 - 12:08 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
Advertisements
معتز الخصوصى
طالب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الحكومة ممثلة في وزارة الصحة بسرعة الرد على طلبات المواطنين بشأن الحصول على لقاح فيروس كورونا.

وأشار النائب في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن هناك شكاوى من بعض المواطنين من عدم تلقيهم رد أو إفادة بعد تسجليهم على موقع الوزارة من أجل الحصول على اللقاح.

وأكد أبو العلا، أن أغلب من سجلوا من أصحاب الأمراض المزمنة أو كبار السن وهم من أحق الناس في الحصول على اللقاح، وفقا لما أعلنته الوزارة.

وشدد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على أهمية الإسراع تسليم اللقاح للفئات التي تم تحديدها من قبل، وكذلك تنظيم مواعيد دقيقة للحضور للمتلقين منعا للتزاحم وحرصا على سلامة الجميع، لاسيما في ظل عودة أعداد المصابين في الارتفاع مرة أخرى.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

برلماني يكشف الممنوعين من الحصول على لقاح كورونا.. واحتمالية الإصابة بالفيروس أكثر من مرة

"صحة النواب" تناقش طلب إحاطة حول تأخر وصول لقاحات فيروس كورونا

نائب بـ"صحة البرلمان" يحذر من الترويج لشائعات حول لقاح كورونا بالتزامن مع بدء التطعيم

بعد افتتاح السيسي.. خدمة جديدة بمجمع الإسماعيلية لتلقى لقاح كورونا

نائب: "حياة كريمة" خطوة جادة في مسيرة تطور ملف حقوق الإنسان

نشرة أخبار العالم: خطوة جديدة من إثيوبيا تجاه سد النهضة.. أديس أبابا تعدم المئات وتشرد الآلاف.. تحرك عاجل من المفوضية الأوروبية بشأن لقاح كورونا.. والمجلس الرئاسي الليبي يتسلم السلطة رسمياً

ترشيحاتنا

بعد تألقها في حفل موكب نقل المومياوات... 10 صور تكشف عن أناقة فساتين يسرا

وزير النقل التايواني يعرض الاستقالة بعد كارثة القطار

صندوق مصر السيادي يدعو المستثمرين لتطوير مجمع التحرير الشهر الجاري

بعد وصول المومياوات إليه.. تعرف على أسعار تذاكر متحف الحضارة المصرية.. فيديو

حسام البدرى : الكلام عن راتبى عيب ولا يليق

إنجاز تاريخي جديد لـ محمد صلاح في الدوري الإنجليزي

Advertisements

تحور الكورونا داخل جسمه .. أزمة صحية حادة لـ هشام نصر ونقله للمستشفى

قرار جديد من الكاف بشأن مباريات الجولة الأخيرة لمجموعات أبطال أفريقيا

قرارات جديدة .. ماذا سيعلن وزير التعليم خلال الساعات القادمة؟

قرارات جديدة .. التعليم تعلن طرق وضوابط التقييم لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

شاهد.. أول رد من سوسن بدر بعد الجدل المثار لعدم اختيارها فى موكب المومياوات الملكية

التعليم تلغي تطبيق نظام البابل شيت في امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي

صدمة لـ الزمالك.. مدرب الترجي يستبعد 3 نجوم من مواجهة مولودية الجزائر"خاص"

مش هسخن .. تفاصيل صدام كارتيرون وإمام عاشور فى الجزائر وسر تجميده فى الزمالك

الزمالك يقرر إيقاف إمام عاشور على خلفية مباراة مولودية الجزائر

وزيرة الصحة: تلقي 148 ألفًا و 987 مواطنًا من الفئات المستحقة لقاح فيروس كورونا حتى اليوم

بأسعار تنافسية.. التموين تعلن تخفيضات 35% على السلع الاستهلاكية بمعارض أهلا رمضان.. فيديو

قطع المياه عن بعض المناطق بـ القاهرة غدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يعود تاريخها إلى 134 عامًا.. عملة نادرة تباع بمبلغ يقارب مليون دولار.. هذه قصتها

منى زكي ونيللي كريم ويسرا الأبرز.. تعرف على أسرار أناقة النجمات في موكب نقل المومياوات الملكية

شاهد.. نتائج بطولة الجونة الدولية للموتوكروس فى مصر