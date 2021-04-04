قطع المياه عن بعض المناطق بـ القاهرة غدا

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن انقطاع المياه عن مناطق ( میدان روكسي - شارع المرغني - شارع سيد المرغني - ابراهيم اللقاني - نزيه خليفه ) وضعف المياه عن ( میدان صلاح الدين ومتفرعاته)، اعتبارا من الساعه الثامنه صباح غدا الاثنين وحتی الساعة الثانيه ظهرا من نفس اليوم.





وأرجعت الشركة سبب الانقطاع لتنفيذ أعمال تحويلات مواسير المياه المتعارضة مع أعمال كوبري السواح والتي يستلزم تحويل مسار خط مياه قطر ۱۰۰۰ مم بميدان السواح.





وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.





وأوضحت الشركة تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة يمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من التليفون الأرضي.