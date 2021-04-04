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أخبار البلد

باطلاله شبابية.. ياسمين رئيس تستعرض جمالها في أحدث جلسة تصوير

الأحد 04/أبريل/2021 - 12:09 م
صدى البلد
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منار نور
نشرت الفنانه ياسمين رئيس صور جديده لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام. 

وظهرت ياسمين رئيس في الصورة ببلوزة فوشيا وجيبه شورت وشعرها الناعم المنسدل علي الاكتاف . 


واستكملت النجمة ياسمين رئيس تصوير مشاهدها في مسلسل ملوك الجدعنة ببيروت، والذي تعود من خلاله إلى الدراما التليفزيونية بعد نجاح سينمائي قوي خلال الأعوام الماضية، ويعتبر المسلسل هو أول بطولة للنجمة تنافس به في دراما رمضان.

وتستعرض ياسمين رئيس من خلال مسلسل ملوك الجدعنة شخصية "فاتن حرفوش" فتاة شعبية تعمل مع والدها في محل عطارة، تأخذها قراراتها للدخول في صراعات لم تكن تتوقعها يومًا، 

وقد صرّحت ياسمين رئيس أنها قبلت الدور لطابع الشخصية الشعبية المختلف عن الذي قدمته في سابق أعمالها.

ويشارك النجمة في بطولة المسلسل النجوم مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، دلال عبد العزيز، مع ظهور خاص للفنان القدير الراحل يوسف شعبان، ملوك الجدعنة من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.
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