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محافظات

كلنا إنسان.. براعم الطلائع يزورون المعالم السياحية والأثرية بـ الداخلة

الأحد 04/أبريل/2021 - 12:10 م
المعالم السياحية
المعالم السياحية والاثرية
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منصور ابوالعلمين
نظمت وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار جولة لأعضاء برلمان طلائع مصر، زيارة لأهم المعالم الأثرية والتاريخية بمدينة الداخلة بمحافظة  الوادي الجديد، وذلك ضمن ثاني فعاليات برنامج المعايشة لأعضاء برلمان الطلائع والشباب من مختلف محافظات الجمهورية، في إطار مهرجان التنشئة الوطنية في نسخته الثالثة، تحت شعار "كلنا إنسان “، بمحافظة الوادي الجديد، خلال الفترة من 2 حتى 5 إبريل الجاري بمشاركة 150 من ممثلي برلمان طلائع مصر و ممثلي برلمان الشباب بالمحافظة.

وأكد بهاء شوقي، مدير مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، في بيان صحفي، اليوم الأحد، أنه جرى زيارة أبرز المعالم السياحية والأثرية ومشروعات الدولة القومية بمدينة الداخلة استهلت زيارتهم الأولى بزيارة مقابر المزوقة الأثرية، كما حرص المشاركون على زيارة قرية القصر الإسلامية.

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وأضاف بهاء، أن المشاركين تعرفوا خلال زيارتهم محمية وادي الجمال باعتبارها منطقة أثرية ترجع إلى عصور ما قبل التاريخ، وهى عبارة عن مجموعة وديان من التباب الرملية عليها مخربشات ترجع إلي عصور ما قبل التاريخ وسميت بذلك لأنه توجد هناك "تبة" تشبه الجمل، كما انتقل المشاركون لزيارة آبار المياه الكبريتية العلاجية بربوع واحات محافظة الوادي الجديد، والبالغ عددها 20 بئرا تقريبا منها ما يوجد شمال مدينة الخارجة وشرقها، وتشتهر بها واحة الداخلة بقرى القصر والقلمون والجديدة ومدينة موط، بالإضافة إلى 6 آبار تدفق ذاتي بواحة الفرافرة.

ولفت بهاء، إلى أنه سيجري اليوم الاحد، زيارة معبد الغويطة، مصنع الخزف، تنظيم مسيرة سلام بحضور محافظ الإقليم تنطلق من ميدان الساحة حتى الإستاد الرياضي لمسافة 400 متر.

من جانب آخر، أكد الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، اليوم الأحد، تطعيم 37293 طفلا من المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال والتي انطلقت الأحد الماضي، بنسبة 96.5 ٪ من الأطفال المستهدف تطعيمهم على مستوى المحافظة.

وأوضح محروس، في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن الحملة تستهدف تطعيم ٣٨٦٢٥ طفلا على مستوى المحافظة من خلال ٥١ وحدة صحية و٢٢٦ فرقة متحركة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا المستجد خلال تنفيذ أعمال الحملة.
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