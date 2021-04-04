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ثقافة

احتفالا بيوم التراث.. عكاشة الذي منح المستحيل فرصة في أمسية بساحة الأوبرا

الأحد 04/أبريل/2021 - 12:54 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي

يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية في السادسة والنصف مساء الخميس 8 أبريل بمركز الإبداع الفني "بساحة الأوبرا"، أمسية بعنوان " عكاشة .. الذي منح المستحيل فرصة"، إحتفالا باليوم العالمي للتراث ومئوية د. ثروت عكاشة.


تتناول الأمسية دور الراحل د. ثروت عكاشة وزير الثقافة الأسبق، في إنقاذ معبدي أبو سمبل بعد بناء السد العالي، وتعرضهما للغرق مع العديد من الآثار المصرية، في ما عرف بحملة "إنقاذ آثار النوبة"، وتوجيهه للمبدعين والفنانين لتوثيق عملية النقل من خلال إبداعاتهم.


وتتضمن الأمسية عرض الفيلم النادر" العجيبة الثامنة" للمخرج العالمي جون فيني والذي يستعرض أكثر من 80 لوحة فنية وعشرات الاسكتشات، الفنية التي رسمها الفنان الكبير حسين بيكار لعملية نقل المعبدين، يصاحب الأمسية القصيد السيمفوني " أبو سمبل " لعزيز الشوان عزف رباعي الكلارنيت  balance quartet  ، ويعقبه محاضرة للمعماري حمدي السطوحي مؤسس حملة أبو سمبل وتحمل عنوان " ابو سمبل : درس الماضي والمستقبل".

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