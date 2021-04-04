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اقتصاد

هشام توفيق: مهتمون بالشراكة مع القطاع الخاص.. ولم نعد نبيع أصولا

الأحد 04/أبريل/2021 - 12:01 م
هشام توفيق وزير قطاع
هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام
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آمنة عبد العظيم
قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن الدولة ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقدم الدعم المطلوب للقطاع الخاص للنهوض بهذه الصناعة الهامة، مشيرا إلى أن هناك الشركة القابضة للتشييد والبناء والتي تضم 3 شركات تطوير عقاري وغيرها من شركات مقاولات كبرى.



وأضاف هشام توفيق، في كلمته بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، أن طرح 75% من أسهم شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير كان بداية النهضة الجديدة لسوق المال والبورصة المصرية عام 1997، ومنذ نحو 6 سنوات تم التعاقد مع شركة سوديك لتطوير 650 فدان في مدينة نيو هليوبوليس، وتطرح الشركة الآن 1700 فدان بنظام الشراكة مع القطاع الخاص الأجنبي والمصري.


وأشار توفيق إلى أنه بالنسبة للاستثمار السياحي تم التعاقد مع شركة سعودية لتطوير فندق شيبرد والتعاقد مع مجموعة طلعت مصطفى لتطوير فندق في الأقصر بطاقة 400 غرفة، وهناك مشروع آخر لتطوير 525 ألف متر لتقديم خدمات سياحية وفندقية، لافتا إلى كل هذه الاستثمارات تمت بالشراكة مع القطاع الخاص.


وتابع: "وزارة قطاع الأعمال لم تعد تبيع أصولا ولكنها مهتمة بالشراكة فهناك 250 مبنى تاريخيا في قلب القاهرة التاريخية مملوكة لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، ويتم طرح عدد آخر من المباني على القطاع الخاص لتطوير بلوكات بالكامل للحفاظ على ثروة تاريخية لن تتكرر، وكلها فرص متاحة للقطاع الخاص للاستثمار بها".


وأكد توفيق أن الدولة مستعدة للتعاون والشراكة مع القطاع الخاص المصري والأجنبي لتطوير وتنمية مصرنا الحبيبة، منوها لاستعداد الحكومة للتعاون مع القطاع الخاص في مشروعات قادمة.
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