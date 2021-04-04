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فن

من أمام أسدي كوبري قصر النيل.. آيتن عامر تخطف أنظار متابعيها

الأحد 04/أبريل/2021 - 12:23 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشرت الفنانة آيتن عامر، صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي ، لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.


وعلقت أيتن عامر قائلة:" انا بحب الصورة دى اوى ، رغم ان الكواليتى مش عظيم بس اللى طلع و تصور فى نفس المكان دة قبل كدة هيبقى عارف ان الرحلة مكنتش سهلة عليا خالص خصوصا بالكعب دة، حلوة فكرة الترند دى ، طيب يلا لو حد اتصور فى نفس المكان يحط الصورة ستورى و يعملى منشن و انا حختار احلى صور و انزلها عندى ".

يذكر أن آخر أعمال آيتن عامر مسلسل "فرصة ثانية" وشاركها في بطولة العمل كل من ياسمين صبري، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد دياب، إدوارد، ونهال عنبر.
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