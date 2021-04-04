من أمام أسدي كوبري قصر النيل.. آيتن عامر تخطف أنظار متابعيها

نشرت الفنانة آيتن عامر، صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي ، لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.









وعلقت أيتن عامر قائلة:" انا بحب الصورة دى اوى ، رغم ان الكواليتى مش عظيم بس اللى طلع و تصور فى نفس المكان دة قبل كدة هيبقى عارف ان الرحلة مكنتش سهلة عليا خالص خصوصا بالكعب دة، حلوة فكرة الترند دى ، طيب يلا لو حد اتصور فى نفس المكان يحط الصورة ستورى و يعملى منشن و انا حختار احلى صور و انزلها عندى ".



