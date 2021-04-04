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عادل المصري: التنظيم والإبهار بموكب المومياوات عكس الصورة الحضارية المصرية

الأحد 04/أبريل/2021 - 11:59 ص
موكب الملوك والملكات
موكب الملوك والملكات
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ياسمين القصاص
قال عادل المصري، المرشد السياحي السابق بباريس، إن موكب نقل الملوك والملكات أمس، السبت، أسعد الشعب المصري، فكانت ملحمة تاريخية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وجميع أجهزة الدولة المصرية.


وأضاف المرشد السياحي السابق بباريس، عبر مداخلة هاتفية فى برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سى"، أن الحدث أبهر الكثير من الأصدقاء المهنيين وشركاء المهنة بباريس، سواء كانت الهيئات أو الكيانات الثقافية.


وأوضح أنه وجد بعض المقالات في الجرائد الفرنسية عن موكب المومياوات، التى تجعل كل مصري فخورا ببلده، حيث إن المقالات أكدت استرجاع مصر للتاريخ مرة أخرى، كما أنها تناولت ما حدث بالأمس، مشيرا إلى أن الفرنسيين لديهم ولع بالحضارة المصرية.


وأكد أن معظم الجرائد بفرنسا أكدت أن مصر في قلب التاريخ وقلب العالم على مر العصور، معتقدا أن ذلك الأمر يعيد الصورة الطبيعية إلى مصر مرة أخرى لكي تتمتع بها أمام العالم كله.
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