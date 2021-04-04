العازف أحمد عبد العزيز : بنتدرب من 6 شهور علشان نطلع بالأداء ده .. فيديو

قال عازف الترمبون، أحمد عبد العزيز، إنه في غاية الفخر لكونه مصريا، وأن العالم أجمعه تحدث عن هذا الحدث العظيم، متابعا: "كان فيه ترتيبات كبيرة جدا استمرت لمدة 6 شهور.





وأضاف أحمد عبد العزيز، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "صباح الخير يامصر "، والمذاع على فضائية الأولى، أنه يشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، على جميع التطورات التي تحدث في مصر، معقبا: "حاجة عظيمة جدا وخلى العالم كله يتكلم عليها".





وأكمل: بشكر الموسيقار نادر عباسي على اختياري، والفنان أحمد الموجي، ومش عاوز أنسى حد، وجميع العازفين تعبوا جدا.





ولفت إلى أن جميع العازفين كانت أعصابهم مشدودة، حتى يستطيعوا أن يخرجوا حفلا بهذه الروعة.