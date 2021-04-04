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محافظات

محافظ الإسكندرية: عمل حصر لجميع الطرق التي تحتاج لرفع كفاءة

الأحد 04/أبريل/2021 - 12:25 م
جولة محافظ الاسكندرية
جولة محافظ الاسكندرية
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أحمد بسيوني
تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، عملية توسعة طريق مصطفى كامل الرئيسي بحي المنتزة أول، وتكليفاته المنفذة بشأن إزالة جميع الأرصفة والتعديات وكشط الطريق، والتي أدت إلي توسعة الطريق بشكل كبير، وذلك استجابة لشكاوي المواطنين. 

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يأتي ذلك خلال تفقد المحافظ معدلات تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة قطاعات من طريق مصطفي كامل بطول ٤٦٠٠ متر، بعد إطلاقه بدء الأعمال بتكلفة ٢٠ مليون جنية ومدة تنفيذ ٣ شهور.

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس النواب عن الدائرة، وم. أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالإسكندرية، وم. جيهان مسعود رئيس حي المنتزة أول، وجميع الجهات التنفيذية المعنية. 

وأكد المحافظ أن طريق مصطفي كامل يعد طريقا حيويا يخدم قطاعا كبيرا من مواطني الإسكندرية، وأكد أنه خلال تفقده الأخير للطريق أعطي تعليماته بإزالة جميع الأرصفة والتعديات بالطريق واسترداد حق الدولة، وذلك استجابة لشكاوي المواطنين. 

وأوضح أنه سيتم المتابعة المستمرة لأعمال التطوير لحين الانتهاء منها خلال 3 شهور، مشيدًا بأعمال التوسعة التي تمت والتي ستساهم بشكل كبير في الحد من الاختناقات المرورية بالطريق. 

علي الصعيد ذاته؛ أكد أن المحافظة تقوم بحصر جميع الطرق والمناطق الحيوية التي تحتاج لرفع الكفاءة ليتم إدراجها بالخطة الاستثمارية تباعا وفقا الأولويات والاحتياجات، ذلك فضلا عن محاولة توفير إعتمادات مالية للطرق التي تحتاج إلى أعمال رصف بشكل ضروري، وخاصة بالمناطق الشعبية ومداخل القري والمحاور الرئيسية.
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