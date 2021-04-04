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اقتصاد

وزير التموين: الصناعات الغذائية من القطاعات الواعدة لدعم الاقتصاد

الأحد 04/أبريل/2021 - 12:26 م
الدكتور على المصيلحى
الدكتور على المصيلحى وزير التموين خلال المؤتمر
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محمد صبيح و ولاء عبد الكريم
قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إن الصناعات الغذائية تظهر بشكل كبير في معارض أهلا رمضان .

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وأضاف وزير التموين،خلال المؤتمر السنوي الأول للصناعات الغذائية الذي تم عقده اليوم:"أن القطاع له أدوار كثيرة في توفير الغذاء داخل مصر و خارجها مما يوفر عملات صعبة لذلك فهو من القطاعات الواعدة المؤهلة لقيادة قطاعات أخرى".

وكشف المصيلحي ، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أدركت اهمية تطوير الشركات التابعة لها وتم الانتهاء من دراسة جدوي شركتي قها و ادفينا وكذلك شركات الزيوت وشركة السكر.

وقال المصيلحي،إنه تم اتخاذ قرار تحويل شركة  قها وادفينا الي شركة مساهمة وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، موجها حديثه للمشاركين في المؤتمر ، من فضلكم تعالوا شاركونا.

وأكد المصيلحي ، على أهمية وجود نظرة جديدة في التشريعات الخاصة بصناعة الغذاء للوصول إلي الأهداف المرجوة بنجاح قطاع هام مثل الصناعات الغذائية.

وأشار المصيلحي ، الي أن وجود 100 مليون مستهلك يمثل أهمية كبري لجميع شركات الصناعات الغذائية داخل السوق المصري.

وأكد المصيلحي ، أنه بدون صناعة لن تكون هناك تجارة و كذلك العكس ، موضحا أنه تم تطوير كافة شركات الجملة والمجمعات الاستهلاكية وكذلك كافة مخازن الجملة.

وأشار المصيلحي، إلى أنه قبل نهاية شهر أبريل الجاري سيتم الإعلان عن بدء إقامة المخازن الاستراتيجية الجديدة البالغ عددها ٤ مخازن كبري في عدد من المحافظات.

واضاف المصيلحي ، أن شركة رانجيس الفرنسية ستبدأ خلال الشهر الجاري تطوير أسواق الجملة الكبري في العبور و ٦ أكتوبر.

وأوضح المصيلحي ، أنه تم أيضا افتتاح نحو ٦ آلاف منفذ جمعيتي خلال المراحل السابقة و يتم حاليا معاينة المنافذ الجديدة المستهدفة بالمرحلة الرابعة ومستهدف فتح ١٠٠٠ منفذ.
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