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أخبار العالم

مجلس الأمة الأردني يعقد جلسة بمناسبة مئوية الدولة

الأحد 04/أبريل/2021 - 11:55 ص
الأردن
الأردن
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أمينة الدسوقي
أفادت وكالة الأنباء الأردنية أن مجلس الأمة الأردني يعقد جلسة بمناسبة مئوية الدولة الأردنية.

وكان وزير الخارجية الروماني بوغدان أوريسكو، قال ان برنامج الاردن لتطعيم اللاجئين وطالبي اللجوء ضد فيروس كورونا، يعتبر انموذجا للتضامن في المنطقة وخارجها.

وقال الوزير في مقابلة مع وكالة الانباء الاردنية(بترا) في مستهل زيارته التي بدأها للمملكة اليوم الاحد، ان الأردن شريك مميز للغاية وموثوق في هذه المنطقة، ويمارس نهجا متوازنا ومنطقيا ضروريا للاستقرار الإقليمي. واشار الوزير الروماني الى العمل الدؤوب الذي يقوم به جلالة الملك عبد الله الثاني في دعم الجهود الدولية ضد الإرهاب والتطرف والعنف والتشدد، مؤكدا ان هذه الظواهر معقدة للغاية وتتطلب معرفة عميقة واستجابات متعددة الأوجه، وتشمل مبادرة القيمة المضافة لعملية العقبة التي اطلقها جلالته.

وأعرب عن تقدير بلاده للدور المهم الذي يلعبه الأردن في عملية السلام في الشرق الأوسط، وقال:"نرحب بالمحادثات الهادفة الأخيرة لتحقيق السلام في المنطقة ضمن إطار عمان، التي تسمى أيضًا مجموعة "ميونيخ" ".
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