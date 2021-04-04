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برلمان

رئيس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بنجاح تعويم السفينة ونقل المومياوات الملكية

الأحد 04/أبريل/2021 - 12:27 م
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
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فريدة محمد و ماجدة بدوى
وجه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، التهنئة لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، على النجاحات المتتالية التي حققتها الدولة المصرية في عدد من المجالات، ومنها نجاح جهود تعويم سفينة الجانحة ايفرجيفن بسواعد مصرية خالصة في وقت قياسي رغم التعقيدات الفنية.

وقال رئيس مجلس الشيوخ، إننا أثبتنا للعالم أجمع كفاءة ومهنية الإدارة المصرية للقناة وهي رسالة طمأنينة للمجتمع الدولي.

وأشار إلى أن الملف الثاني هو النجاح في  نقل٢٢ مومياء ملكية في مشهد مهيب من المتحف المصري الي المتحف  القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

وأضاف أن النقل تم  في مشهد  ملكي عظيم يليق بالأجداد ويعبر عن مشهد حضاري أشاد به الجميع، موجها التحية للنجاحات المتتالية التي ترفع اسم مصر عاليا في مختلف المحافل الدولية.
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